İSTANBUL - İstanbul’un en önemli yeşil alan projelerinden biri olan Beyoğlu Millet Bahçesi’nin inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Temeli Nisan 2023’te önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından atılan proje, Kasımpaşa’nın merkezinde, Küçük Piyale Mahallesinde 17 dönümlük alanda inşa ediliyor. Hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü projede yeraltı otoparkının yapımı tamamlandı, Nikah Sarayının kaba inşaatında ise sona gelindi. Yakın zamanda çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına da başlanacağı bildirildi. Çalışmaları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Millet Bahçesi’nin Beyoğlu’na ve İstanbul’a değer katacak önemli bir proje olduğunu söyledi.

“Beyoğlu’muza, İstanbul’umuza değer katacak önemli bir proje”

Beyoğlu Millet Bahçesi’nin hizmete açılacağı günü büyük bir heyecanla beklediklerini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu’muza, İstanbul’umuza değer katacak önemli bir proje. Projeyle birlikte sadece yeşil alan değil, modern bir Nikah Sarayı ve yeraltı otoparkı da şehrin merkezinde hizmete sunulmuş olacak. Çalışmalar planlandığı gibi devam ediyor. 10 ay gibi kısa bir sürede hizmete sunmayı hedefliyoruz. Beyoğlu Belediyesi olarak Beyoğlu Millet Bahçemizin yanı sıra ‘Beyoğlu Mahalle Bahçeleri’ projemizi de hayata geçirdik. Şehrin tarihi dokusunu bozmadan müsait gördüğümüz alanlarda küçük, orta ve büyük ölçekte mahalle bahçeleri inşa ediyoruz. Hedefimiz Türkiye Yüzyılı’na yakışır daha yeşil bir Beyoğlu” dedi.

HABER: METE YILMAZ