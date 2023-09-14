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Ekiplerin çok sayıda araçla karadan müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ile Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler yangına müdahale etmeye başladı.

BİLECİK AA- İlçenin Ilgınlı Küme Evleri mevkisindeki çöp sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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