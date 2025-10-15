İSTANBUL (AA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Umut Kalay ve Alp Burak Keleş, tarımsal sulamada suyun verimli kullanımını hedefleyen 'Elektronik Kontrollü Damla Sulama Sistemi' geliştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, proje, Bilgi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yiğit Dağhan Gökdel ve Doç. Dr. Baykal Sarıoğlu danışmanlığında geliştirildi. Projede, toprak nemi, hava sıcaklığı ve hava nemini ölçüp yalnızca ihtiyaç duyulduğunda sulama yaparak su kaynaklarının korunması ve tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Geleneksel sulama yöntemlerine kıyasla yüzde 35-50 arasında su tasarrufu sağlanabilen sistem düşük enerji tüketimli, kilometrelerce menzil sağlayabilen LoRa teknolojisiyle çalışıyor. Bu sayede internet bağlantısının bulunmadığı kırsal alanlarda da kesintisiz kullanılabilirken çiftçilere altyapıdan bağımsız çözüm sunuluyor.

Sistem, toprak nemini, hava sıcaklığını ve nemini ölçen sensörlerden aldığı verileri analiz ederek sulama ihtiyacı olduğunda otomatik olarak vanaları açıyor.

Toprak yeterli nem seviyesine ulaştığında sulama kendiliğinden duruyor. Kullanıcılar ayrıca internet üzerinden gerçek zamanlı verilere erişebiliyor, geçmiş ölçümleri inceleyebiliyor ve sulamayı istedikleri zaman başlatıp durdurabiliyor.

- Yaygınlaştırılması amaçlanıyor



Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dağhan Gökdel, sürdürülebilirlik odaklı projelere her zaman ilgi duyduklarını belirtti.

Tarım gibi doğrudan toplumun ihtiyaçlarına dokunan alanlarda teknoloji geliştirmenin hem heyecan verici hem de anlamlı olduğuna dikkati çeken Gökdel, 'Öğrencilerimizin sahada gerçek ihtiyaçlarla tanışması ve disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek, bu tür yenilikçi projelerin artmasını sağlayacaktır.' ifadelerini kullandı.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Umut Kalay geliştirdikleri sistemle hem suyun bilinçli kullanımına destek olmayı hem de çiftçilere kolay uygulanabilir ve sürdürülebilir bir teknoloji sunmayı amaçladıklarını kaydetti.



Alp Burak Keleş de üniversitede edindikleri mühendislik bilgisini gerçek bir toplumsal ihtiyaçla birleştirmenin kendileri için önemli bir deneyim olduğunu vurgulayarak, 'Amacımız, tarımda sürdürülebilirliği destekleyen bu çözümü gelecekte yaygın olarak uygulanabilir hale getirmek.' ifadelerini kullandı.