Haber: Damla Oya Erman

Araştırmacılar, Samanyolu dışındaki Büyük Macellan Bulutu'nda genç bir yıldızı çevreleyen bir gezegen oluşum diski keşfettiler. Bu, özellikle disklerin yıldız ve gezegen oluşumunda kritik bir rol oynadığını göstererek, evrende benzer süreçlerin diğer galaksilerde de gerçekleştiğine dair güçlü bir kanı sağlıyor.

Durham Üniversitesi'nden bilim insanları, Atacama Büyük Milimetre/Altimetre Dizisi (ALMA) teleskoplarını kullanarak Büyük Macellan Bulutu'nda yer alan genç bir yıldız sistemini gözlemledi. Bu gözlemler, yıldızın etrafındaki dönen malzeme diskinin varlığını ortaya koydu. Keşfi yapan araştırmacı ekip, bu diskin, Samanyolu'ndaki benzer sistemlerle neredeyse aynı olduğunu belirtiyor.

Araştırmanın lider yazarı Anna McLeod, ALMA verilerinde gördüğü dönen yapıyı ilk kez fark ettiğinde yaşadığı heyecanı paylaşarak, "ALMA verilerinde dönen bir yapıya dair ilk kanıtları gördüğümde, ilk uzak gezegen diskinin tespit ettiğimize inanamadım. Bu özel bir aniydi" dedi.

Keşfedilen sistem, gözlemlendiği Büyük Macellan Bulutu'nda 160,000 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir komşu galaksi olan bir genç yıldız sistemine aittir. Bu bulgu, astronomların galaksiler arası uzayda, yıldız ve gezegen oluşumunda rol oynayan disklerin varlığını doğrulamış oldu.

Bilim insanları, bu keşfin, yıldız oluşumu ve evrende yaşanan benzer süreçlere dair bilgilerimizi genişletme potansiyeli taşıdığını vurguluyor. Bu keşif, teknolojik ilerlemelerle birlikte evrenin daha derin katmanlarını anlama çabalarımıza yeni bir boyut kazandırıyor.