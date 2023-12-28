İstanbul

Bilyoner'den yapılan açıklamaya göre platform üyelerinin bu yıl futbolda en çok ilgi gösterdiği karşılaşma Süper Lig'de 24 Aralık'ta oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag-Galatasaray mücadelesi ikinci, Süper Lig'de geçen sezon 8 Ocak'ta oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ise üçüncü sırayı aldı.

Bu maçların ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray-Manchester United ve Bayern Münih-Galatasaray maçları ön plana çıktı.

Basketbolda ise Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Milano, Fenerbahçe Beko-LDLC ASVEL, Olympiakos-Fenerbahçe Beko, Zalgiris-Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes-Real Madrid karşılaşmaları en çok ilgi gösterilen 5 müsabaka oldu.

Bilyoner üyeleri futbol maçlarında en büyük ilgiyi Süper Lig'e gösterirken İngiltere Premier Lig ikinci, İtalya Serie A üçüncü, İspanya La Liga dördüncü ve UEFA Şampiyonlar Ligi beşinci sırada yer aldı.

Basketbol liglerinde ise sıralama NBA, THY Avrupa Ligi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, Çin Basketbol Ligi ve BKT Avrupa Kupası şeklinde oluştu.

2023'ün en çok tercih edilen futbol şans oyunlarında "Maç Sonucu" birinci olurken, listenin devamında "2,5 Alt/Üst", "İlk Yarı 1,5 Alt/Üst", "Karşılıklı Gol" ve "3,5 Alt/Üst" yer aldı. Basketbol seçeneklerinde de en çok "Maç Sonucu" seçeneğinin tercih edildiği gözlemlenirken sırasıyla "1. Çeyrek Sonucu", "İlk Yarı Sonucu", "3. Çeyrek Sonucu" ve "2. Çeyrek Sonucu" tercih edildi.

Futbol ve basketbol dışı oyunlarda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan, İtalya, Japonya ve Portekiz ile oynadığı maçlar ilk dört sırayı aldı. Bu kategoride 5. sırada Wimbledon'ın erkekler finali (Carlos Alcaraz-Novak Djokovic) yer buldu.

Beş milyon üyesi bulunan Bilyoner'in yüzde 33'ünü Galatasaray, yüzde 27,3'ünü Fenerbahçe, yüzde 18,7'sini Beşiktaş, yüzde 3,3'ünü Trabzonspor, 2,2'sini Adana Demirspor ve yüzde 15,5'lik kısmını ise diğer takım taraftarları oluşturuyor.