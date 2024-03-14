Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak, barınaklarını tespit ve imha etmek amacıyla ilçeye bağlı Sağgöze kırsalında operasyon düzenledi.

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Ekiplerce bulunan sığınakta yapılan aramada, el yapımı patlayıcılarda kullanılmak üzere hazırlanmış pil blokları, 3 kilogram amonyum nitrat, 9 tüp, akü, 25 metre elektrik kablosu ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi, sığınak kullanılmaz hale getirildi.

Kaynak: AA