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Veteranlar sınıfında ise Türkiye Kupası'nı, "Elcordobes de Chamant" isimli atıyla Necdet Karagülle kazandı.

Türkiye Kupası'nda yetişkin biniciler sınıfında, "Timur" isimli atıyla Atahan Deliormanlı birinci oldu.

"Dinefleur" isimli atıyla mücadele eden Mina Aslı Karabatur ikinciliği elde ederken, "Ana-Belle D'eres Z" isimli atıyla yarışan Ayşegül Coşar ise üçüncü sırayı aldı.

Ankara Binicilik İhtisas Kulübü ile Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliğinde Bedri Böke Açık Maneji'nde düzenlenen organizasyonda, kadın biniciler kategorisinde Türkiye Kupası'nı, "Izabelle" isimli atıyla Duru Ayan kazandı.

Başkent; Genelkurmay Başkanlığı Kupası, TBMM Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ardından Türkiye Kupası yarışmalarına ev sahipliği yaptı.

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