ANKARA (AA) - İzmir'de Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Bostanlı, Güzelbahçe, Sahilevleri, İnciraltı ve Mavişehir'deki balıkçı barınaklarından hareket eden tekneler Cumhuriyet Meydanı önünde buluştu.

Türkiye, Gazze için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını yalnız bırakmadı

İstanbul'da, Gazze'ye giden Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek yürüyüşü

Ankara'da 'Gazze Kararlılık Yürüyüşü' düzenleniyor

Türk ve Filistin bayrakları asılan teknelere, meydandan toplanan İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri de ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla destek verdi.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Gökhan Temur, meydanda yaptığı açıklamada yalnızca dayanışma için değil, insanlığın onurunu savunmak için de toplandıklarını söyledi.

Temur, teknelerin sadece denizle değil vicdan, adalet ve insanlıkla buluştuğunu belirterek, 'Küresel Sumud Filosu bir vicdan hareketidir. Gemilerde ne silah, ne tehdit vardır. O gemilerde mazlum çocukların sütü, annelerinin ekmeği, babaların umudu vardır. Ama bir kez daha gördük ki zalim İsrail, uluslararası hukuku ve insanlık değerlerini hiçe sayarak sivil inisiyatifi zalimce katletti.' dedi.

Gazze'ye yönelik ablukaya karşı insani yardımın sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Temur, 'Bizleri ne baskı, ne tehdit yıldırabilir. Küresel Sumud Filosu'nu yıldıramadı, inşallah bizleri de yıldıramayacak. Adaletin, insanlığın ve umudun rotasından hiçbir zaman sapmayacağız. Gazze'ye kesintisiz insani yardım bir şekliyle ulaştırılmalıdır.' diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da İzmir'de sergilenen dayanışma tablosunun önemine dikkati çekerek, 'Müslümanlar olarak akıllı olmak mecburiyetindeyiz. Çünkü onlar sözlerini asla tutmayacaklar. Tutacak gibi gözükecekler. Biz güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Onların anladığı tek dil, güçtür.' ifadelerini kullandı.

Dayanışma ve birlik içinde olacaklarını dile getiren Saygılı, 'Gerekirse gidip orada Müslümanları kurtarmak için hareket etmek üzere Hamas'ın yanında, Filistinlilerin yanında, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmakla mükellefiz.' dedi.

Program, teknelerin Cumhuriyet Meydanı açıklarında tur atmasının ardından sona erdi.

Edirne

Edirne Valiliğince Enez Limanı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında limandaki tekneler Türk ve Filistin bayraklarıyla donatıldı.

Vali Yunus Sezer, burada yaptığı konuşmada, Sumud Filosu'na ve Filistin'e destek olmak için Enez Limanı'nda toplandıklarını söyledi.

Büyük değişimlerin küçük eylemlerin birleşimiyle başladığını belirten Sezer, 'Bu yapmış olduğumuz destek eylemlerini hiçbir şekilde küçümsemeyin. Bugün, dünyanın gözü önünde soykırıma uğrayan, bebek, çocuk, yaşlı demeden katledilen, hastane, okul, cami, kilise demeden, kutsallık demeden, 80 binden fazla insanın katledildiği, milyonlarca insanın yerinden edildiği bir Gazze'den bahsediyoruz.' dedi.

Sezer, Gazze'de insanların öldürüldüğünü ve açlığa mahkum edildiğini dile getirdi.

Filistin'in haklı davasına destek olmak için toplandıklarını ifade eden Sezer, Sumud Filosu'nun insanlığın vicdanını temsil eden değerli katılımcılarına destek için buradayız. İnsanlık vicdanının ölmediğini göstermek için buradayız.' diye konuştu.

Yaşanan soykırıma sessiz kalınmaması gerektiğini dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

'Sumud Filosu'nda farklı dinlerden ve milletlerden insanlar. Bunlara destek olmak bizim insanlık görevimiz. Korkması gereken Sumud Filosu'nda olanlar değil, korkması gereken İsrail'in kendisidir. Gemileri hafiften su almaya başlayınca ne yanaşacak liman bulacaklar ne de kaçacak bir delik bulacaklar. Bugün, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı değil, onun gibi vicdan sahibi olan, onun gibi insanlık vicdanını temsil eden milyarlarca insan var. Dini, dili, görüşü bizimle aynı olmasa da insanlık vicdanının ve merhametin temsilcisi insanlar var. Bu zulüm hiçbir şekilde sonsuza kadar devam edemez. Yarınlar insanlık vicdanını temsil eden, sokakları, üniversiteleri dolduran güzel insanların olacaktır.'

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise İsrail'in binlerce Filistinliyi katlettiğini ifade etti.

Dünyanın her köşesinde İsrail'e tepki olduğunu belirten Aksal, 'İnşallah kısa zamanda Gazze'ye özgürlük gelir. Sumud Filosu yalnız değildir, inşallah daha güçlü olarak geri gelecekler. Filistin bir gün özgürlüğüne kavuşacaktır.' diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi, Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan tekneler denize açıldı.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Ömer Sevgili, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Eskişehir

Eskişehir Kardeşlik Platformu tarafından organize edilen yürüyüş öncesinde katılımcılar, Reşadiye Camii avlusunda toplandı.

Buradan sloganlar eşliğinde Valilik Meydanı'na yürüyen grup, Ulus Anıtı'na kadar yürüyüşünü sürdürdü.

Yürüyüşün sonunda Ulus Anıtı'nda platform adına konuşma yapan Emre Kaan Üyümez, Gazze'de 2 yılı aşkın süredir çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 70 bini aşkın kişinin öldürüldüğünü söyledi.

On binlerce Filistinlinin hala enkaz altında olduğunu belirten Üyümez, 'Gazze'de yaklaşık 20 yıldır süren hukuksuz abluka artık tahammül edilemez noktaya ulaştı. Bebekler, kadınlar ve yaşlılar dahil olmak üzere 2 milyona yakın sivil açlık ve hastalıkla mücadele etmektedir.' dedi.

Yüz binlerce insanın ağır hastalıklarla ve sakatlıklarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Üyümez, şöyle devam etti:

'İsrail, saldırganlığını Gazze, Batı Şeria ve tüm Filistin'den sonra Lübnan, Suriye, İran, Yemen ve Katar'a da taşıdı. Siyonist rejimin bu tutumu, bölge halkları için açık bir tehdit olmaya devam ediyor.'

Konya

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca organize edilen yürüyüş için vatandaşlar, Kılıçarslan Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde bayrak ve pankartlarla Mevlana Meydanı'na yürüyen kalabalık, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, burada yaptığı konuşmada, Aksa Tufanı'ndan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını söyledi.

Filistin'deki yıkıma dikkati çeken Ceylan, 'Dünya Savaşı'nda attıklarından katbekat fazla bomba attılar ama yeryüzünün tabiri caizse işgal edilememiş, özgür, tek memleketi olan Gazze'ye yine de diş geçiremediler. Çünkü Gazze'de inanmış, kalbini Allah'a bağlamış aziz bir halk yaşıyordu. Çünkü Gazze'yi Allah'a gönlünü bağlamış, şehadet mertebesine talip olmuş şerefli ve aziz insanlar yönetiyordu.' ifadesini kullandı.

Mücahitlerin direnişinin ve her bir hamlesinin dünya mazlumlarına cesaret verdiğini belirten Ceylan, şöyle konuştu:

'Siyonistlerin zalimliği tüm insanlığın, tüm vicdan sahiplerinin nefretini artırdı. Siyonistlerin dünyanın hiçbir yerine rahatça gidememelerini, hep korku içinde yaşamalarını sağladı. Bu nefret devletlere rağmen tüm dünya halklarının vicdan taşıyanlarını bir araya getirdi. Büyük devletlerin yapamadıklarını, vicdan sahibi insanlar yaptı. 49 ülkeden insanın bir araya gelerek yüzlerce gönüllüyle Akdeniz'in sularında çıktıkları bu yolculuk kararlılıkla devam etti. 20 yıldır devam eden kesintisiz ablukayı Gazze sınırlarına girerek ilk defa deldiler.'

Ceylan, Gazze'nin özgürlüğü için binlerce gönüllünün Akdeniz'in sularına yola çıkmak için can attığını, hiçbir engellemenin onları caydıramayacağını kaydetti.

Sivas'ta öğrencilerden Filistin'e, 'Özgür Gazze' koreografili destek

Gazi Mustafa Kemal İlkokulu ve Ortaokulu'nun öğretmen ve öğrencileri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için koreografi hazırladı.

Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, İngilizce olarak 'Free Gaza' (Özgür Gazze) yazısı oluşturarak Filistin ve Türk bayraklarını dalgalandırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı.

Kırıkkale

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirdi, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Filistin'e Destek Platformu adına basın açıklamasını okuyan Recep Karabal, onurlu bir direnişe desteklerini bir kez daha haykırmak, başta Müslümanlar olmak üzere vicdanı körelmemiş tüm insanları, modern çağda eşi görülmemiş bu vahşete ses çıkarmaya davet etmek için toplandıklarını söyledi.

Bu vahşet ve soykırımın son safhasının 2 yıl önce başladığını aktaran Karabal, 'Son safhası diyoruz çünkü bu zulmün 1948'de başladığını hepimiz biliyoruz. 1948'de başlayan bu zulüm, 2 yıldır soykırıma dönüşmüş bir şekilde devam ediyor. İki yıldır etrafı duvarlarla çevrilmiş, küçücük bir kara parçasına sıkıştırılmış insanlar, kadın, çocuk, yaşlı demeden bilinçli bir şekilde katlediliyor.' ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından dua edilen etkinlik, motosiklet sürücülerinin kent merkezinde oluşturduğu konvoyla sona erdi.

Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ ve Kayseri Filistin'le Dayanışma Platformu işbirliğiyle 'Sumud için pedallıyoruz' sloganıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe 500'ü aşkın bisikletli katıldı.

Etkinlik öncesi bisikletlere Türk ve Filistin bayrakları asıldı. Bisikletliler, daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Esenyurt Kapısı'na kadar pedal çevirdi.

Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin farklı noktalarında etkinlikler düzenlendiğini, dünyanın Filistin'de yaşanan katliam ve soykırıma sessiz kalmadığını söyledi.

Büyükkılıç, her zaman Filistin'in yanında olduklarını vurgulayarak, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Düzce

Kent merkezindeki Cedidiye Meydanı'nda Filistin'e Destek Platformu ve Özgür Kudüs Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Gazze'de yaşanan dramın fotoğraflarının yer aldığı pankartlarla meydanı dolduranlar, 'Sumud'a selam, direnişe devam', 'siyonist İsrail, işbirlikçi Amerika', 'özgür Filistin, katil İsrail', 'Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil', 'Tam bağımsız Filistin için yürü' sloganları attı.

Gazze'de yaşanan insani dramı anlatan şiirlerin okunduğu programda grup adına konuşan Memur-Sen İl Başkanı İsmail Atay, İsrail'in kurulduğu günden bu yana kontrollü terör politikalarıyla sınırlarını genişlettiğine ve yüz binlerce Filistinlinin ölümüne, milyonlarcasının da evinden olmasına sebep olduğunu söyledi.

Atay, 2 yılı aşkın süredir Gazze'de çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 70 bini aşkın kişinin İsrail tarafından vahşice katledildiğini belirterek, '10 binlerce Filistinli ise hala enkaz altında. Gazze'de yaklaşık 20 yıl süren hukuksuz abluka, artık tahammül edilemez noktaya ulaştı. Bebekler, kadınlar ve yaşlılar dahil olmak üzere 2 milyona yakın sivil, açlık ve hastalıkla mücadele etmektedir.' dedi.

İsrail'in bölgeye yardım götüren gemilere saldırarak siciline yeni bir vahşet eklediğine dikkati çeken Atay, 'Ancak Sumud Filosu hedefine ulaşmış, Gazze'yi yeniden gündeme taşımış, abluka krizi yeni girişimlere ilham olmuştur. Canlarını hiçe sayarak bu onurlu sefere çıkan her milletten aktivisti siyonist zindanlarından sağ salim kurtarıp ülkemize ulaştıran devletimizle gurur duyuyoruz.' diye konuştu.

Açıklamanın ardından gruptakiler Anıtpark Meydanı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.

Sinop

Uğur Mumcu Meydanı yakınında, Yetim Vakfı ve İHH tarafından 'Gazze'de hayalleri yok edilen çocukların sesini duyurmak için çiziyoruz' konulu etkinlik için bir araya gelen onlarca çocuk, İsrail'in Gazze'deki zulmünü kınayan resimler çizdi.

İHH Sinop İl Başkanı Fatih Özcan, yaptığı açıklamada, katılımcılara teşekkür ederek, Gazze'de yaşanan acılara dikkati çekti.

Özcan, bu yıl etkinliğin ikincisini düzenlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

'Kent Meydanı'nda çocuklarımız için İsrail'e olan öfkemizi anlatmak amacıyla parşömen kağıtları hazırlayarak bir resim alanı oluşturduk. Çocuklarımız burada duygu ve düşüncelerini yansıtan resimler, çizimler yaparak buradan selam gönderiyorlar Gazze'deki kardeşlerine ve umudu aşılıyorlar. Asla vazgeçmeyeceklerini ifade ediyorlar. Biz bu vesile ile bu etkinliğe katılan tüm Sinoplulara ve güzel yürekli çocuklarımıza teşekkür ediyoruz.'

Ordu

Ordu Filistin'e Destek Platformunca Altınordu ilçesindeki Sırrı Paşa Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Süleyman Felek Caddesi'nden Ceren Özdemir Meydanı'na yürüdü.

Filistin'e destek sloganları atan grup adına konuşan Ordu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (ORİMDER) Başkanı Abdurrahman Murtazaoğlu, 'Filistin'e Destek Platformu olarak, tarihin en destansı asimetrik savaşını ortaya koyan ve savaş ahlakıyla ümmetin göğsünü kabartan Filistinli direnişçilerin yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz.' dedi.

Kararlı duruşlarının Filistin özgür oluncaya kadar süreceğini ifade eden Murtazaoğlu, şöyle konuştu:

'Batılı bazı ülkelerin Filistin devletini tanıma girişimleri, kamuoyu baskısının yönünü göstermesi açısından önemlidir. Ancak bu kararlar tek başına yeterli değildir. İsrail'in işgal ve soykırım politikalarının sona ermesi için ciddi ekonomik, diplomatik ve siyasi yaptırımlar uygulanmalı ve işgalci, uluslararası baskıyla geri adım atmaya zorlanmalıdır. Biz hem Gazze'deki asil direnişle hem de soykırıma maruz kalan mazlum Filistin halkına uygulanan ablukayı delmeye çalışan filolarla tam dayanışma halinde olduğumuzu tekrar ilan ediyoruz.'

Grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.

Bayburt

Bayburt'ta, Filistin'e Destek Platformunca düzenlenen etkinliğe katılanlar Dörtyol mevkisinden Saat Kule Meydanı'na kadar Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde yürüdü.

Platform adına konuşan Mehmet Hatipoğlu, 46 ülkeden yaklaşık 500 gönüllünün, insanlığa bir kapı araladığını söyledi.

Dünyanın her yanında umudun yeniden yeşerdiğini belirten Hatipoğlu, 'Onlara bir nefes, bir umut olmak için yola çıkan Sumud yani direniş filosu, terörist unsurlar tarafından barbarca hedef alındı. Hiçbir silah taşımayan, sadece insani yardım taşıyan o sivil gemilere uluslararası sularda saldırdılar. Terörist İsrail suç dosyasına bir yenisini daha eklerken, tüm insanlık bir kez daha büyük bir utanç yaşadı.' dedi.

Program, dua ve destek mesajlarının okunmasıyla sona erdi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Milli İrade Platformu, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Zafer Meydanı'nda bir araya gelen platform temsilcileri ve aileleri, ellerinde pankartlarla Filistin'e destek mesajları verdi.

Eğitime Destek Platformu Başkanı Mustafa Gardaş, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Filistin'in yanında olmaya devam edeceklerini belirten Gardaş, şunları kaydetti:

'Terörist İsrail, Gazze'deki ablukayı delmeye çalışan aktivistlere saldırıyor, tutukluyor. Ancak Sumud Filosu'ndan bir gemi fiilen Gazze'ye ulaştı ve abluka delindi. Biz Afyonkarahisar Milli İrade Platformu olarak bu girişimleri destekliyor, aktivistlerle dayanışmamızı ifade ediyoruz. Gazze'ye kesintisiz insani yardım sağlanmalı, İsrail abluka altına alınmalı ve Filistin halkının yanında durulmalıdır.'

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dua ile devam eden programda 'Gazze'ye özgürlük' sloganları atıldı.

Gaziantep'te 'Gazze için kıyamdayız' etkinliği düzenlendi

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz, Hacı Nazire Eruslu Camisi'nde etkinlik kapsamında sabah namazının ardından yaptığı konuşmada, filonun tarihinin gördüğü en büyük sivil filo olduğunu söyledi.

Yola çıktıklarında zor bir süreç yaşadıklarını anlatan Durmaz, şunları aktardı:

'Çünkü bize düşmanlık eden kişi İsrail. Bir tarafıyla dünyadaki birçok ülkeyi kontrolü altına almış ve Batı'nın sınırsız desteğini arkasına alan bir İsrail vardı. Ama özellikle 7 Ekim'e kadar, İsrail'in 80 yıllık bir mağduriyet algısı üzerinden Batı'daki bütün hükümetleri ve aynı zamanda halklarını da kontrol altında tutabiliyordu. 7 Ekim'den sonra İsrail'in kibrini, küstahlığını ve bu sınır tanımaz soykırım ile zulüm girişimini Batı dünyası fark etti. 7 Ekim'den önce Batı'da yükselen bir İslamofobi vardı, Müslümanlara karşı tepkiler ve ırkçılık artıyordu. Batı'da yaşayan Müslümanlara ülkelerine dönmeleri için baskı yapılıyordu. Ancak 7 Ekim'den sonra İsrail'in küstahlığı, Batı dünyasının algısını değiştirdi, vicdan çerçevesinde olaya bakınca ortada devasa bir sorun olduğunu görmeye başladılar.'

Batı'da yaşayan insanların kendi hükümetlerinin ve devletlerinin İsrail güdümünde olduğunu anlamaya başladıklarını ifade eden Durmaz, şöyle devam etti:

'Aslında Gazze'nin vesilesiyle Allah dünyayı yeni bir konjonktöre ve yeni bir sürece hazırlıyor. Bu süreç bir yol ayrımı, ya insanlık bu Siyonizm tehdidinin farkına vararak bir araya gelme iradesi gösterip bu zulmü durduracak, ya da buna göz kapatacak. Tamamıyla Siyonizm kontrolünde, yeni ve çok daha kötü bir dünyaya gidilecek. Ancak Gazze'nin onurlu direnişi vesilesiyle Batı dünyasındaki insanlar da uyanmaya başladı.'

Program, Gazze için edilen duayla son buldu.

Ağrı

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'Filistinli çocuklar için çiz' etkinliği gerçekleştirildi.

Ağrı'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince Millet Bahçesi'nde yapılan etkinlikte çocuklar resim çizdi.

Dernek Başkanı Kerem Engin ve vatandaşlar da etkinliğe katılarak çocuklara destek oldu.

Çocuklardan Miraç Gelturan, AA muhabirine, Filistinli çocuklara destek olmak için resim çizdiklerini söyledi.

Hüseyin Asaf Kocabay ise Filistin, Gazze ve oradaki çocuklara sürekli dua ettiklerini ifade etti.

Kars

Kars Kalesi eteklerinde bedesten bölgesinde düzenlenen 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliğine, çocuklar ve aileleri yakın ilgi gösterdi.

Etkinlikte çocuklar, Filistinli akranları için kurdukları hayalleri ve İsrail'in yasa dışı ele geçirdiği gemileri resmetti.

250 metrelik tuvalde çizilen resimlerle yaşanılanlar anlatıldı.

Kars İHH Başkanı Halil İbrahim Avcı, etkinliğin amacının Filistin halkına, özellikle de savaşın ortasında kalan çocuklara manevi destek vermek olduğunu belirterek, '250 metre uzunluğunda rulo tuval açtık, boya malzemelerimizi hazırladık ve genç, yaşlı, çocuk demeden herkesi davet ettik. Amacımız, çocuklarımızın 'Gazze' dendiğinde ne hissettiklerini, ne düşündüklerini ortaya koymalarıydı. Bu duygularını resimle, şiirle veya sözlerle tuvale yansıttılar. Burada vicdan sahibi bireyler olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik.' diye konuştu.

Çocuklardan Şiyan Barış Aydın ise Gazze'de yaşanılanları üzüntüyle takip ettiklerini ifade ederek, 'Filistin'den gelmek isteyenleri ülkemize almalıyız, onları davet etmeliyiz. Savaşa hayır, barışa evet.' dedi.

Van

Van'da, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla bir araya gelenler, tekne ve kanolarla Van Gölü'ne açıldı, dalgıçlar da göle dalarak Türk ve Filistin bayrakları açtı.

HAK İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, birçok kurum ve sivil toplum kuruluşunun desteğiyle Edremit ilçesinde Van Gölü kıyısındaki Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail aleyhine slogan attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilen programda konuşan derneğin il temsilcisi Tekin Üzümcü, zorlu şartlara rağmen dimdik ayakta duran, onurunu asla teslim etmeyen kahraman Gazze halkının yanında olduklarını söyledi.

Gazze direnişi dendiğinde akla güçlü kavramlardan biri ve Filistin kültürünün özü olan Sumud'un geldiğini belirten Üzümcü, şunları kaydetti:

'Sumud, sadece bir kelime değil sarsılmazlığın felsefesidir. Dört bir yanı kuşatılmış, evi yıkılmış, sevdiklerini kaybetmiş insanların, tüm zorbalığa rağmen toprağında kalma, gitmeyi reddetme ve yeniden inşa etme kararlılığıdır. Sumud, bombalar altında bile zeytin ağacına tutunmak, tüm imkansızlıklara rağmen çocuğunun elini bırakmamak, adaletsizliğin en koyusunda bile insanlık onurunu ayakta tutmaktır. Gazze, işte bu Sumud felsefesinin ete kemiğe bürünmüş halidir. Onlar, bize direnişin pasif bir bekleyiş değil, aktif bir varoluş mücadelesi olduğunu her gün kanıtlıyor.'

Sumud Filosu'nun sadece gıda ve ilaç taşıyan gemilerden ibaret olmadığını dile getiren Üzümcü, 'O filo, uluslararası hukuku hiçe sayan bir ablukayı kırmak için yola çıkmış, dünya vicdanının yükünü omuzlamış gemilerdir. Devletlerin, uluslararası kuruluşların üstlenmeyi reddettiği insani sorumluluğu, sivil aktivistlerin, gönüllülerin, onurlu insanların üstlendiği bir direniş rotasıdır. Düzenlediğimiz programlarla, o gemilere birer ses, birer nefes olmaya çalışıyoruz. Desteklerimiz, dualarımız ve eylemlerimizle Gazze halkının yalnız olmadığını tüm dünyaya ilan ediyoruz.' diye konuştu.

'İsrail'in yaptığı zulmü kınıyorum'

Eyleme katılan Helen Arslan ise İsrail'in, insan hakları ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek binlerce kadın, bebek, çocuk ve mazlumu acımasızca katlettiğini belirtti.

İnsanlık tarihinde örneğine az rastlanır bir zulmün tüm dünyanın gözü önünde yaşandığını dile getiren Arslan, 'İsrail'in yaptığı zulmü kınıyorum. Oradaki kardeşlerimiz için çok üzülüyoruz. Maruz kaldıkları durum bize acı veriyor. Onlara destek olmaya çalışıyoruz. Büyük devletlerin harekete geçmesini, sessiz kalmamalarını, insanlık dramının bir an önce son bulmasını istiyoruz.' dedi.

Etkinlik kapsamında Edremit İskelesi'nde bir araya gelen tur ve balıkçı tekneleri Türk ve Filistin bayraklarıyla donatıldı.

Van Gölü'ne açılarak konvoy oluşturduktan sonra kıyıya yanaşan tekne ve kanolardaki vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla kıyıda bekleyenler tarafından karşılandı.

Programda dernek bünyesindeki su altı arama kurtarma dalgıçları da Van Gölü'nde Türk ve Filistin bayrakları açarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Erzurum

Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) üyeleri ile vatandaşlar, Türk, Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

ESTP Başkanı Abdulkerim Kavaz, grup adına yaptığı açıklamada, 2 yıldır İslam tarihinin en şanlı direnişlerinden birine şahitlik ettiklerini belirterek, Gazze halkı ve Kassam mücahitlerinin bütün imkansızlıklara rağmen sadece İsrail'i değil ona destek veren bütün Batılı güçleri de mağlup ettiğini söyledi.

İsrail'in tamamen yıkılıp yok edilmeden bölgede barış ve huzurun imkansız olduğunu ifade eden Kavaz, 'Korsan devlet İsrail hiçbir insani ilkeyi tanımadığını göstermiştir. Küresel Sumud Filosu'na yaptığı müdahale bunun en açık göstergesidir. Esir alınan aktivistlere reva görülen muamele, İsrail'i yöneten iradenin hiçbir ahlaki ilkeyi kabul etmediğini göstermiştir.' dedi.

Kavaz, bütün engellemelere rağmen Küresel Sumud Filosu'nun kararlılıkla yola devam ettiğini ve fiili olarak Gazze karasularına ulaşıp ablukayı deldiğini aktardı.

Bundan sonra insanlık vicdanının Gazze'ye kesintisiz insani yardım girene kadar durmayacağını dile getiren Kavaz, şöyle devam etti:

'İsrail'in işgal ve soykırım politikalarının sona ermesi için ciddi ekonomik, diplomatik ve siyasi yaptırımlar uygulanmalı. İşgalci İsrail, uluslararası baskıyla geri adım atmaya zorlanmalıdır. Gazze'ye kesintisiz insani yardım akışı sağlanmalıdır. İsrail, tüm İslam ülkeleri tarafından deniz ve hava yolları kapatılarak ablukaya alınmalıdır. İslam dünyası, etkisiz açıklamalar yapmak yerine aktif savunma ve teknoloji yatırımlarına ağırlık vermeli, stratejik güvenlik paktlarını ve işlevsel siyasi birliklerini vakit kaybetmeden hayata geçirmelidir. İsrail sadece Filistinliler için değil tüm bölge için büyük tehdittir. Ayrıca, ateşkes görüşmelerini sürekli çıkmaza sokarak Gazze halkının maruz kaldığı zulmü uzatan ABD-İsrail ittifakının soykırım savaşıyla sahada kazanamadıkları başarıyı masada kazanma çabaları ile adaletsiz bir anlaşmayı Filistin halkına dayatmasını da reddediyoruz.'

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'ın da katıldığı yürüyüş, dua edilmesiyle sona erdi.

Elazığ

El-Aksa Platformu ve bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde İzzet Paşa Camisi önünde toplanan kalabalık, taşıdıkları Filistin bayrakları ve pankartlarla, Gazi Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda toplanan katılımcılar, sık sık tekbir getirerek, İsrail aleyhine slogan attı.

Kur'an'ı Kerim'in okunmasının ardından konuşan El-Aksa Platformu Dönem Sözcüsü Osman Gür, Gazze'nin özgürlüğüne kavuşacağı zamana kadar meydanlarda olmaya devam edeceklerini söyledi.

Yüreklerinin Gazze'de katledilen bebekler için attığını dile getiren Gür, herkesin Filistin halkına destek olması gerektiğini ifade etti.

Gür, 'Türkiye'nin bütün illerinde bugün katil ve siyonist İsrail için lanet mitingleri yapılıyor. Bizler de Elazığlılar olarak şu an burada bu katliama 'dur' demek, bunları boykot etmek için meydanlardayız.' dedi.

Gür, Sumud Filosu'nda bulunan Elazığlı Sinan Akılotu ile tüm aktivistlerin serbest bırakılmasını istediklerini belirtti.

Siirt

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Siirt İnsani Yardım Derneği Yetim Birimince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla resimler çizdi.

İHH Siirt İnsani Yardım Derneği Yetim Birimi Sorumlusu Zehra Arslan Erdal, yaptığı açıklamada, Türkiye'de eş zamanlı düzenlenen etkinliğe katılan çocukların, çizdikleri resimlerle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çektiğini söyledi.

Her zaman Gazze'nin sesi olamaya devam edeceklerini belirten Erdal, 'Filistin özgür olana kadar bu devam edecek.' dedi.

Erdal, etkinlik kapsamında çocuklara meyve suyu ve kek ikramında bulunduklarını kaydetti.

Resim çizen öğrencilerden Ömer Asaf Kara da etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğu vurgulayarak, 'Burada bulunma sebebim Filistin fotoğraflarını çizmektir. Çok güzel bir etkinlik oldu.' ifadesini kullandı.

Fatma Rana Erdal ise Filistinli çocukların özgür olması için resim çizdiğini dile getirdi.

Çanakkale

Filistin'e Destek Platformu tarafından 'Kararlıyız, Sumud'un Yanındayız' temasıyla etkinlik düzenlendi.

Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan gemi ve tekneler, Çanakkale Yat Limanı ve GESTAŞ'a ait iskeleden boğaza açılarak tur attı.

İskeleye ve Kordon Boyu'na gelen vatandaşlar da deniz araçlarını sloganlar eşliğinde karşıladı.

Gemi ve teknelere Sahil Güvenlik ile Deniz Polisi de eşlik etti.

Filistin'e Destek Platformu adına Zeynel Kılıç, gazetecilere, bütün engellemelere rağmen Küresel Sumud Filosu'nun kararlılıkla fiili olarak Gazze karasularına ulaşarak ablukayı deldiğini söyledi.

İnsanlık vicdanının, ablukadaki bu sızıntıyı bir tufana dönüştüreceğini ve Gazze'ye kesintisiz insani yardım girene kadar durmayacağını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

'Biz, Filistin'e Destek Platformu olarak, Sumud ve Özgürlük filosunun bu girişimlerini destekliyor, ablukayı delmek için çabalayan aktivistlerle dayanışmamızı ifade ediyoruz. Filonun İsrail'in hukuksuz müdahalesine maruz kaldığı bu günler, aslında siyonist İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına uyguladığı soykırımın ikinci yılını tamamlamak üzere olduğu günlerdir. Bundan 2 yıl önce Gazze'deki Filistin direnişi, bölgemizin ve dünyanın en büyük problemi haline gelen siyonist varlığa hayati bir darbe vurdu. Filistin'e Destek Platformu olarak, tarihin en destansı asimetrik savaşını ortaya koyan ve savaş ahlakıyla ümmetin göğsünü kabartan Filistinli direnişçilerin yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz.'

Kılıç, Filistin özgür oluncaya kadar bu kararlı duruşlarının süreceğini belirterek, 'Gazze'nin direnişi, ümmetin parçalanmışlığına rağmen zulme karşı koymanın mümkün olduğunu kanıtlamış, Batı kamuoyunda dahi vicdanları harekete geçirmiştir. Onlarca ülkeden katılımcıyla can pahasına ablukayı delmeye çalışan aktivistler bu karşılığın sadece bir tezahürüdür.' dedi.

İsrail'in işgal ve soykırım politikalarının sona ermesi için ciddi ekonomik, diplomatik ve siyasi yaptırımların uygulanması gerektiğini vurgulayan Kılıç, 'Şu açıkça görülmektedir ki İsrail'in stratejik çılgınlığı yalnızca kendisini değil, ABD'nin küresel hegemonyasını da tehdit etmektedir. Bugün artık başta İslam ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun inisiyatif alma vakti gelmiş ve geçmektedir. Gazze'ye kesintisiz insani yardım akışı sağlanmalı, İsrail tüm İslam ülkeleri tarafından deniz ve hava yolları kapatılarak ablukaya alınmalıdır.' ifadesini kullandı.

Etkinliğe, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Çanakkale'deki su ürünleri kooperatiflerinin başkanları ve üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kurumu başkanları ile çok sayıda balıkçı ve vatandaş katıldı.





Muhabir: Ekip