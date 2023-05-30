HABER: ZAFER TOPRAK

"Merhabalar. Medya planlamacası, marketing yöneticiliği ve Pr(reklam) yöneticiliği yapıyorum. Kahve kitap tutkunluğum bir süre sonra sosyal medyayı aktif olarak kullanmanı sağladı. Bu konuda uzmanlık eğitimi alarak "Sosyal Medya Uzmanı" unvanını almamı sağladı. Zaman geçtikçe, yeni ürünler denedikçe hem takipçilerimle olan ilişkim güçlendi, hem uzmanlık ve deneyimim arttı. Yüksek takipçili influcerlardan oluşan bir ekibim var. İçerik üretmek,insanlara yeni ürünler tanıtmak ve insan ilişkileri açısından aldığım verim benim evet bu iş tam benim işim dedim. 2005 yılından beri aktif olarak iş hayatım var. Hemen hemen hizmet sektörünün her dalında çalışarak temelini sağlam attığım bir çok iletişim dalım, insan ilişkilerim, diksiyonum, satış kabiliyetim ve insanın kendisi için ne kadar faydalı tecrübeler varsa bunların hepsini bir bütün haline getirip bu zamana geldim. Yıllar geçse de merak saldığım bir çok konu oluyor. Evimin her tarafında kitap bulabilirsiniz. Cilt bakımı, makyaj vb. Alanlarda ders alıyorum. Bu konularda kendimi geliştirmek çok istiyorum. Yüzlerce firmayla çalışıyorum. Yüzlerce kişiyle yeni deneyimler keşfediyorum. En önemlisi ise bunlar hepsi hayalime giden yolda bir tabela. Bu tabelaları doğru takip ettiğime inanıyorum. Daha fazla kitleye hitap etmek için bir Ajans kurma hayalim var. Bu yolun sonuna az kaldı. İnanıyorum. Başaracağım."