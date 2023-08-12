Haber: Mert Osman Erman

İngiltere'nin seçim denetim kurumu Salı günü "karmaşık bir siber saldırıya" maruz kaldığını açıkladı ve milyonlarca seçmene olası etki edebileceğini belirtti.

Aynı zamanda, Kuzey İrlanda'daki polis memurlarının kişisel bilgilerinin kazara yayınlandığı ortaya çıktı.

Ancak verilerinizin sızdığından endişe duyuyorsanız veya sorunları nasıl önleyebileceğinizi merak ediyorsanız ne yapabilirsiniz?

Verilerim ne kadar güvende?

Genellikle, Kuzey İrlanda Polis Servisi (PSNI) gibi halka açık kuruluşlar, Bilgi Edinme taleplerine yanıt verdiklerinde tanımlayıcı verileri kaldırmalıdır.

Ancak bu durumda, güç kazası sonucu gizli detaylar yayınlandı ve bu da bazı memurların ve ailelerinin güvenlikleri konusunda endişelenmesine neden oldu.

Ancak, veri sızıntısı veya hackten etkilenen ortalama bir kişi paniklememelidir.

İngiltere seçmenlerini etkileyen siber saldırıya gelince, Seçim Komisyonu etkilenenlere özür diledi, ancak web sitesinde tuttuğu verilerin "sınırlı olduğunu ve bunların büyük bir kısmının zaten kamuoyunda olduğunu" belirtiyor.

"Veri ihlallerinin zararını değerlendirmek için Veri Koruma Kurumu'nun (veri düzenleyici) kullandığı risk değerlendirmesine göre, genellikle ad ve adres gibi seçmen sicilinde tutulan kişisel veriler, kendiliğinden bireylere yüksek risk oluşturmaz," diyor.

Bu bilgi, sizinle ilgili diğer verilerle, örneğin sosyal medyada paylaştıklarınız gibi, birleştirilebilir ancak bu zaman alır ve siber suçlular genellikle yalnızca tanınmış kişilere yönelirler.

Açık seçmen siciline isminizin eklenmesini reddetmediyseniz, bu bilgilerin çoğu zaten çevrimiçi olarak kamuya açıktır.

Farklı bir veri sızıntısı konusunda endişeleniyorsanız ve bilgilerinizin kaybolmuş olabileceğinden endişeleniyorsanız, e-postanızın bilinen bir veri sızıntısının bir parçası olup olmadığını size söyleyen web siteleri de bulunmaktadır.

Seçim Komisyonu özellikle insanların bu bilgiyi kontrol etmek için ücretsiz çevrimiçi servis Have I Been Pwned (sic) kullanmalarını öneriyor.

Verilerimi güvende tutmak için ne yapabilirim?

Bir hesabınızın şifresinin tehlikeye düşmüş olabileceğini düşünüyorsanız, şifrenizi değiştirmek mantıklıdır.

Ancak size bunu öneren herhangi bir e-postaya cevap vermemeye dikkat edin, çünkü sizi dolandırmaya çalışabilirler - bunun yerine normal şekilde web sitesini ziyaret edin ve orada şifrenizi değiştirin.

Bu aynı zamanda farklı hesaplar için farklı şifreler kullanmanın önemli olduğu nedenlerden biridir.

Her zaman farklı giriş kimlik bilgileri tutarak, gelecekteki bir hack sizi ciddi şekilde etkileme olasılığını azaltır, çünkü hackerler verilerinizi tek bir hizmete erişmekten daha fazlasını kullanamazlar.

İnsanlar çevrimiçi olarak dikkatli kalarak veri kaybını önlemek için bir şey daha yapabilirler.

Barclays tarafından Çarşamba günü yayımlanan son araştırma, tüm dolandırıcılıkların %87'sinin, örneğin flört uygulamaları, sosyal medya ve çevrimiçi pazar yerleri gibi teknoloji platformlarında gerçekleştiğini gösteriyor.

Bu tür dolandırıcılıkların arttığına dikkat çekiyor ve teknoloji platformlarının bir kısmının sorumluluğunu taşımasını istiyor.

"Teknoloji organizasyonlarının, Hükümetin ve düzenleyicilerin birlikte yardımı olmadan, İngiltere'deki en yaygın suç haline gelenin kontrolsüz büyümesine neden olma riski taşıyoruz; bu, sayısız bireye zarar veriyor ve ekonomimize her yıl milyarlarca maliyet getiriyor," diyor Barclays CEO'su Matt Hammerstein.

"Verilerimiz, teknoloji platformlarının - özellikle sosyal medyanın - şu anda neredeyse tüm dolandırıcılıkların kaynağı olduğunu gösteriyor. Ancak bankalar için olduğu gibi teknoloji sektörünün bu suçların önlenmesini desteklemek için mevcut yasal veya düzenleyici bir çerçevesi yok."

Ancak çevrimiçi olarak güvende kalmak için atabileceğiniz basit adımlar da bulunmaktadır ve bunlar verilerinizi ve cüzdanınızı korumaya yardımcı olabilir.

Bunlar, ziyaret ettiğiniz her site için güçlü bir şifre kullanmak, tanımadığınız kişilerden gelen e-postalardan kaçınmak ve tanıdık olmayan web sitelerini ziyaret ederken dikkatli olmak gibi şeyleri içerir.