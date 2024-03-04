İngiltere merkezli The Lancet dergisi tarafından ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) katkılarıyla obezite, zayıflık ve bunların önlenmesine ilişkin bir rapor yayımlandı.

2022 yılı verilerini içeren raporda, dünya genelinde 1 milyardan fazla insanın obeziteyle yaşadığı bildirildi.

​Yetişkinlerde obezite görülme oranı, 1990'dan bu yana iki kattan fazla, çocuklar ve ergenler (5 ila 19 yaş arası) arasında ise dört kat arttığı ifade edildi.

Obeziteden etkilenen toplam çocuk sayısı, 1990'daki 31 milyona kıyasla 2022'de yaklaşık 160 milyona ulaştığı kaydedildi.

2022'de yaklaşık 880 milyon yetişkinin obeziteyle yaşadığı vurgulandı.

Obeziteli bireylere yönelik ayrımcılığın tedavilerini olumsuz etkilediği belirtiliyor

Obeziteli bireylere yönelik damgalama ve ayrımcılığın bireylerin hayatının farklı alanlarında karşılarına çıktığı ve tedavi süreçlerini olumsuz etkileyerek kimi vakalarda hastaların tedaviyi terk etmesine yol açtığı belirtiliyor.