Haber: Mert Osman Erman

"Kalıntıları topluyoruz ve dağılıyorlar," dedi Maui İlçesi polis şefi John Pelletier, adanın batı kenarını kuruyan çalı ve otlak arasında aşağıya doğru sürükleyen devasa bir orman yangını dört gün sonra Cumartesi günü, ortalığın sarıldığını belirtti.

Yaklaşık 100 ölüm doğrulandı ve bu Lahaina yangınları, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yüzyıldan fazla bir süredir görülen en ölümcül yangınlar oldu.

Ancak Lahaina'nın kavrulmuş enkazlarının sadece %3'ü şimdiye kadar arandı, bu da ölü sayısının hızla yükselmeye devam edeceği endişesini artırıyor.

"Hiçbirimiz henüz bunun ne kadar büyük olduğunu gerçekten bilmiyoruz," dedi Pelletier, duygusal bir şekilde büyüyen bir şekilde uyarıda bulundu.

Hayatta kalan onlarca kişi, BBC'yle hikayelerini paylaştı ve Salı günü yaşanan trajedinin daha eksiksiz bir resmini oluşturmaya yardımcı oldular. Salı günü, saatte bir mil hızla hareket eden yangınlar kasabayı yuttuğunda yaşamak için kaçtılar.

Hikayelerinin birleştirdiği bir şey vardı: sakinler, hayatlarını kurtarmak için kaçmadan önce resmi bir uyarı almadıklarını söylüyorlar. Bu acı verici bir şekilde acil durum tepkisinin etkinliği ve daha fazla insanın kurtarılıp kurtarılamayacağı konusunda soruları gündeme getiriyor. Salı sabahı, Lahaina sakinleri güçlerinin kesildiğini fark ettiler. Telefonlar şarj olmamış, alarm saatleri sessiz kalmış ve klima cihazları kapanmıştı.

42 yaşındaki bir sakin olan Les Munn için, bu kesinti ülkenin doğu sahiline bir telefon görüşmesinde bildirildi. O gün saat 04:00'te altı saatlik zaman farkına uyum sağlamak için uyanmıştı. Konuşmanın ortasında bağlantı kesildi.

Ancak sadece kesinti pek endişe verici değildi, Munn dedi.

"Sadece başka bir elektrik kesintisi olacağını düşündüm," dedi, sahili sık sık vuran alize rüzgarlarına işaret ederek.

Munn, diğerleri gibi, bu kesintinin yakındaki Dora Kasırgası'yla ilişkilendirildiğini varsaydı. Yetkililerin Maui'ye 65 mph (105 kph) hızında rüzgarlar getirebileceği konusunda uyardığı kasırga.

Ve o zaman, Dora'nın rüzgarları tarafından beslenen yerel yangınlar gözle görülmezdi gibi görünüyordu. Saat 09:55'te yetkililer Lahaina çalı yangınını "yüzde 100 kontrol altına alınmış" olarak ilan etti. Sakinlere tekrar alevlenmeyeceğine dair hiçbir işaret verilmedi.

Evsize dönüşmüş bir Lahaina sakini olan Richard Tenison, hızla esen rüzgarlara uyandı. Geceyi geçirdiği eczanenin kapısına yaklaşarak yatak takımının rüzgarın etkisiyle limana taşındığını izledi.

Hava durumu kötüye gidiyordu, tarihçi bir kasabanın merkezinde yaşayan Lynn Robison anlattı. Saat 8'de, dumanın ilk kokusunu almıştı ve bu koku gün boyunca artacaktı. Ancak o noktada endişeler hafifti. Hawaii fırtınalara alışıktı.

Saat 15:00 civarında durum değişmeye başladı. Les Munn dışarı çıktı ve çöpü çıkardı. Komşularıyla "garip rüzgar" hakkında sohbet etti, hızla ve yüksek sesle büyüyen rüzgarlar birbirlerinin konuşmalarını neredeyse duyulmaz hale getiriyordu.

Yanıldıkları bir konuda spekülasyon yaptılar: havadaki toz ve külün inşaattan kaynaklandığını düşündüler. Grup, apartman bloğundaki ayrı birimlerine ayrıldı.

Aniden, binanın duman alarmı çalmaya başladı. Sakinler dairelerini boşalttı. Dışarıda kıvılcımlar etraflarındaki çalıları tutuşturmuştu.

"O noktada herkes paniklemeye başladı," dedi Munn.

Munn geri koştu ve cüzdanını almak için içeri girmeye çalıştı, ancak sıcaklık ve duman onu sadece sırtında giysilerle kaçmaya zorladı. Her şey karardı. Dumanı soluyarak, görebildiği tek şeye, bir polis arabasının mavi ışıklarına doğru koştu ve arka koltuğuna daldı.

Munn yangına dair hiçbir siren sesi duymamıştı ve resmi tahliye bildirimi almamıştı. BBC'ye konuşan iki düzineden fazla Lahaina tahliye eden kişiden hiçbiri almadığını söyledi.

Hawaii takımadalarının ikinci büyük adası Maui'de, tsunamiler ve diğer doğal felaketler konusunda sakinleri uyarı amacıyla aylık olarak test edilen 80 açık hava siren bulunmaktadır.

Ancak bu erken uyarı sirenlerinin ses çıkarmadığı doğrulandıktan sonra, Hawaii başsavcısı tarafından soruşturulan bir başarısızlık oldu. Bazı sakinler diğer medya kuruluşlarına cep telefonlarına erken uyarılar aldıklarını söylediler, ancak Maui'nin batısında yaşanan kesinti bunun etki alanını sınırlamış olabilir.

Geniş çaplı bir uyarının olmaması nedeniyle sakinler, hiçbir şekilde öngörülemeyen bir hızla ortaya çıkan bir yangından kaçmak için çılgınca koştuklarını anlattılar.

Bazı insanlar - hem yetkililer hem de sakinler - yangının muhtemelen herhangi bir resmi yanıt için çok hızlı hareket etmiş olabileceğini söylediler.

Cumartesi günü Maui'den Lori Moore-Merrell, "Bu çok hızlı hareket eden bir yangındı, yerden yüksekte olmayan bir yangındı," dedi. "İlk saatlerde itfaiyecilerin yapabileceği her şeyi geride bıraktı."

"İtfaiyeciler eylemleri için övgüyü hak ediyorlar," dedi. Vali aynı zamanda Salı günü kaynaklarının çoğunun adadaki diğer yangınlarla mücadeleye odaklandığını da belirtti. Lahaina sakinlerinin anlattıkları bir araya getirildiğinde, güneşli bir plaj kasabasının neredeyse tamamen yıkıma uğradığı bir alan haline anında dönüşümünün resmi ortaya çıktı. Yoğun siyah duman, ateş suya doğru ilerledikçe gündüzü geceye çevirdi.

Duman o kadar kalın ve karanlıktı ki sakinler önlerini sadece birkaç adım öteye göremediler, havada sadece etraflarını yakan parlak kırmızı kıvılcımlar vardı.

"İçinden bakamıyordunuz, insanlar birbirine çarpıp duruyordu," dedi Richard Tenison.

2,200'den fazla bina tahrip edildi, Lahaina'nın sokaklarını süsleyen evler, dükkanlar ve kiliseler erimiş metal ve kül haline getirildi. Tenison bir arkadaşının büyük evi yanarken izledi. "Onun evi 10 dakika içinde yandı. İki katlı ev, sekiz yatak odası... tüp," dedi. "Bütün kasabayı düzledi."

Tenison, Lahaina limanından 3 ceset gördüğünü söyledi. "İnsanlar zaten ölmüştü," dedi.

Kansaslı bir turist olan Tee Dang için tatilinin ölümcül bir dönüş aldığının ilk ipucu, bir Airbnb ev sahibinin kapısından geçerek ailesine koşarak geldi.

Yangın şiddetlendikçe, Dang kocası ve üç çocuğuyla Front Caddesi'nde trafikte sıkışıp kaldı. "Saat 15:30 veya 16:00 civarıydı ve her yer siyahtı," dedi. "Her yer patlıyordu." Onları çevreleyen yoldaki arabalar da yanmaya başladığında, Dang ve kocası çocuklarını kapıp güvenliğe okyanusa koştu ve neredeyse dört saat boyunca orada kaldılar.

Yaralı aile, Lahaina limanından yaklaşık 20 kişiyi kurtaran bir itfaiyeci tarafından kurtarıldı ve kasabanın spor kompleksine doğru koşmaları gerektiği konusunda uyarıldı.

Yanıklarla ve kesiklerle kaplı bir şekilde, aile ilk resmi emirlerini burada terk etmek için aldı. BBC'ye konuşan hayatta kalanlar arasında birçok kişi aynı şeyi söyledi, yetkililerden gelen tek resmi bildirimin zaten kaçmaya başladıktan sonra geldiğini.

Saat 16:29'da Maui'nin acil yönetim ajansı, Lahaina'nın kenarındaki Kelawea Mauka mahallesi sakinlerinin ayrılması gerektiğini duyuran belki de ilk tahliye emrini kamuoyuna duyurdu. Ancak bu bildiri yerdeki koşullar tarafından aşılacaktı. O zamanlar, kasabanın fotoğrafları ve video görüntüleri şehir sokaklarını cehenneme çevirmişti.

Les Munn'un komşularından Steve Strode, 10 fit yüksekliğindeki alevlerin arasından bisiklet sürdükten sonra şehri terk etmeye gitmesi söylendi. Lahaina'da on yıl yaşadıktan sonra, her ay test edilen yüksek sesli alarmı duyduktan sonra neden aynı sistemin onu daha erken ayrılmaya zorlamadığını anlamadı.

Strode ve Tenison gibi birkaç kişi daha süpermarkete varacaktı, binanın metal yapısının içine sığınarak, polis geldi ve onları kendi güvenlikleri için tahliye etmelerini söyledi.

Birçok insan için tahliye, hem yetkililer hem de yerel halk tarafından ad hoc olarak organize edilen bir çabadan ibaretti.

Lynette "Pinky" Johnson gibi sakinler arabalarını sığabileceği kadar doldurup tekerleklerinin alevler içinde yanarken doğuya, güvenliğe doğru sürdüler - tek güvenli rota olan Honoapiilani Karayolu üzerinde. "Alevler geliyordu. Dumanı kokluyorduk. Birden pat pat!" dedi. "Lastiklerin ve arabaların patlama sesiydi." Pazar günü Pinky, Lahaina'nın sürülen yolları hakkında rüyalarının stadyumu olan Maui Savaş Anıtı Stadyumu'ndaki bir acil barınağında kaldı, şimdi yüzlerce Lahaina yerlisinin yeni evi haline gelmiş olan, sıralarla dolu yatak ve hava yatağı ile dolu, yankılanan bir spor salonu.

Bir grup gönüllü, binlerce yerinden edilmiş sakinlere yardımcı olmak için tıbbi çalışanlara, fizyoterapistlere, danışmanlara ve tercümanlara katıldı. Spor salonunun dışında, Maui sakinlerinin kayıp kişilerin listesini ekleyebileceği belirli bir kayıp kişiler çadırı ilan eden büyük bir pembe poster panosu vardı - tahminen 1,000 kişiye kadar olabilir.

Ölülerin teşhisi hızlı bir şekilde gelmeyecek. Yangından beş gün sonra, sadece ikisi adlandırıldı, artan ölü sayısının hızına yetişemedi.

Polis şefi John Pelletier, "Ailemizi ve arkadaşlarımızı bulduğumuzda, bulduğumuz kalıntılar metali eriten bir yangına aittir," dedi. "Onları teşhis etmek için hızlı DNA testi yapmanız gerekiyor. Onların hepsi John ve Jane Doe'dur."

Cesetleri tespit etmek için eğitilmiş koklama köpekleri, kurumuş sokaklarda daha fazla kurban aramak için gönderildi, havai fişek sesleri savaş alanına benzeyen mahallelerde yankılandı.

Resmi teşhisler yapılmadığı için çoğu kişi ölü komşularını ve sevdiklerini adanın "hindistancevizi teli" olarak adlandırılan güçlü dedikodu ağıyla öğreniyor.

BBC'ye konuşan birçok kişi, yetkililerin yaklaşık bir hafta içinde ölü sayısının önemli ölçüde artacağına inanıyor ve yetkililer aramalarına devam ettikçe. Cuma günü, Hawaii Valisi Josh Green, Maui'nin acil durum tepki politikalarına yönelik bir soruşturmanın eyalet başsavcısının liderliğinde yürütüleceğini söyledi. Ancak çoğunlukla hükümetinin yanıtını savundu ve yüksek rüzgarlar ve kuraklık koşullarını suçladı.

"Bu yangın her dakika bir mil seyahat etti ve bu trajediye yol açtı," dedi Pazar günü bir açıklamasında. "İklim değişikliği çağında bize yeni gelen bir yangın kasırgasıydı, bu kadar çok insanın ölmesinin nedeniydi."

Yine de, birçok tahliye edilen kişi terk edildiğini hissettiklerini söyledi. Kaçtıktan sonraki günlerde, Lahaina'da geride bıraktıkları için taşıdıkları suçluluk, yetkililerin daha önce harekete geçmiş olabileceği iddiasına karşı büyüyen öfkeyle karıştı.

Evinin yangında kaybeden Liz Germansky, ölüm sayısının artmasından hem ilçe hem de devlet hükümetini sorumlu tuttuğunu söyledi.

"Gerek önlem alınmasında, gerekse bildirimlerde, daha azını yapamazlardı," dedi.

Germansky şimdi devleti ağır ihmal, mal mülkiyeti hasarı ve duygusal travma nedeniyle dava ediyor.

Ona göre evi artık bir suç mahalli. "Cinayetti".