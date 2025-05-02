Esra Öztürk, sadece sesiyle değil; aynı zamanda bilgi, birikim ve akademik disipliniyle de Türk Halk Müziği’ne önemli katkılar sunan özel bir sanatçı. Yaklaşık otuz yıla yaklaşan sanat yolculuğunda, sahne tecrübesiyle dinleyicisinin gönlünde sağlam bir yer edinmiş; aynı zamanda eğitici kimliğiyle birçok genç müzisyene ilham vermiştir. Kendisini tanıyan herkesin ortak kanaati şudur: O, müzikle sadece iştigal etmez, müziği yaşar, yaşatır ve yürekten hisseder.

“Ey Ağalar” ile Geçmişten Geleceğe Müzikal Bir Köprü

Erzurum’un yöresel kültüründen süzülen “Ey Ağalar”, Esra Öztürk’ün içten, duru ve bir o kadar da etkileyici sesiyle bambaşka bir kimlik kazanıyor. Sanatçı bu eserle, Anadolu’nun duygusal zenginliğini dinleyiciye sade ama etkileyici bir dille aktarıyor. “Ey Ağalar”, geçmişin izlerini bugünün duyarlılığıyla harmanlayan özel bir çalışma olarak, halk müziği arşivlerinde şimdiden seçkin bir yer edinmeye aday.

Yalnızca Bir Sanatçı Değil, Aynı Zamanda Bir Kültür Elçisi

Esra Öztürk, her çalışmasında sadece bir türkü seslendirmekle kalmıyor; aynı zamanda bu toprakların tarihini, acılarını, sevinçlerini ve yaşanmışlıklarını da sesine taşıyor. Onu dinlerken bir türkü değil, bir hikâye dinliyormuş gibi hissedersiniz. Sanatçılığının yanında, mütevazılığı ve insanlığıyla da gönüllerde yer edinmiş bir dost, bir yoldaş...

Esra Öztürk Prodüksiyon’dan Güçlü Bir İmza

Kendi prodüksiyon şirketi etiketiyle yayımlanan bu eser, bağımsız bir sanatçının ne denli güçlü işler ortaya koyabileceğini bir kez daha gösteriyor. Sanatçının her detayıyla bizzat ilgilendiği “Ey Ağalar”, Esra Öztürk’ün sahici tavrını ve özverili müzik anlayışını yansıtıyor.