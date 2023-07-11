İSTANBUL- Dünyada az sayıda olan kadın yönetmene görünürlük kazandırmak, sinemada ve toplum içinde kadın bakış açısındaki boşluğu yetenekli kadınların filmlerini seyirciyle buluşturarak doldurmak amacı taşıyan festival; yalnız kadın yönetmenlerin filmlerini kapsayan bir festival. Bir Zamanlar Gelecek: 2121 festivalde En İyi Film ödülünün sahibi olurken, filmin kadın oyuncusu Selen Öztürk de En İyi Oyuncu ödülünü kazandı.

Festival jürisi; Bu yıl Fikir Sineması'nda, her biri kendi tarzında faaliyet gösterdikleri baskıcı bağlamı okuyan ve yorumlayan Türk yönetmenlerin birçok ilginç filminin başvurusunu aldıklarını ve bu filmler arasında bir tanesinin hepsinin ötesinde yer aldığını belirterek; Bir Zamanlar Gelecek 2121’in söylenmemiş ve sembolik olanı araştırmanın, sesleri dinlemenin ve bakış açılarına görünürlük kazandırmanın her zamankinden daha önemli olduğuna dair vurguları olduğunun altını çiziyor.

Jüri, Selen Öztürk için de kilit karakter vurgusu yapıyor: ‘Bir Zamanlar Gelecek: 2121 klostrofobik distopyasında Selen Öztürk, yemekten eve, işten anneliğe kadar her ihtiyacını yöneten devrim sonrası ve felaket sonrası toplumun masada oluşturduğu kurallarla bir arada var olmaya zorlanan kahramanlar dörtlüsünün kilit karakterini canlandırıyor.’

Türkiye’nin ilk sürdürülebilir film (Yeşil Film prodüksiyon ilkelerine sadık kalmaya gayret eden) girişimi olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Serpil Altın’ın, yapımcılığını ve eş senaristliğini Korhan Uğur’un, oyunculuğunu Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk, Ayşenil Şamlıoğlu, Sukeyna Kılıç’ın, sanat yönetmenliğini Özüdoğru Cici’nin ve görüntü yönetmenliğini Kaan Çalışkan’ın yaptığı “Bir Zamanlar Gelecek: 2121”in konusu ise şöyle:

“Gelecekte iklim krizi ve kıtlık sebebiyle yeryüzü yaşanılmaz hale gelir. “Kıtlık Kanunları” gereği sisteme getirilen yeni hayat karşılığında, yaşlı neslin yok edilmesi zorunludur. Bu sistemde yaşayan ailenin hayatı yeni bebek haberiyle değişir.”

HABER: METE YILMAZ