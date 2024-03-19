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Toprak yığını ve kaya parçalarının yaklaşık 3 saat süren çalışmayla temizlenmesinin ardından Bitlis-Baykan kara yolu kontrollü olarak araç geçişlerine açıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin güvenlik önlemi aldığı yolda, Karayolları görevlileri tarafından çalışma başlatıldı.

Heyelan sırasında yoldan geçen bir otomobildeki kişiler, düşen kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Toprak yığını ve kaya parçalarının düşmesi sonucu Bitlis-Baykan istikameti tamamen, Baykan-Bitlis istikametinin de bir şeridi kapandı.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece 03.30 sıralarında Bitlis-Baykan kara yolu nun Ağaçdere köyü mevkisinde, heyelan meydana geldi.

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