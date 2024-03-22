Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Açıklamada, il merkezi ile bağlı köylerdeki resmi ve özel eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları ve karın etkili olduğu belirtildi.

İzmir'de DEM Parti'nin Nevruz etkinliğiyle ilgili 82 kişi gözaltına alındı

İzmir'de DEM Parti'nin Nevruz etkinliğiyle ilgili 82 kişi gözaltına alındı

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.