İSTANBUL- İstanbul’un tarih boyunca ev sahipliği yaptığı imparatorluklar ve farklı etnik, dini ve kültürel yapılara sahip medeniyetler tarafından şekillendirilen çok katmanlı, kozmopolit yemek kültürünün bambaşka deneyimler eşliğinde sunulacağı BİZ İstanbul, şehrin kültür sanat yaşamının kalbi Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) açıldı. Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu bünyesinde marka yaratıcısı Kaya Demirer ile birlikte hayata geçirilen BİZ İstanbul, yeni bir keşif, kültür ve deneyim noktası olma hedefiyle yola çıktı. 5 Mayıs akşamı düzenlenen özel bir davetle kapılarını açan BİZ İstanbul’un ilk konukları arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra iş, sanat, turizm, medya dünyasından pek çok isim ve İstanbul’un çok kültürlü yapısını temsil eden diplomatlar ve dini liderler yer aldı.

Gastronomi, tarih, kültür alanında araştıran ve uzmanlaşan Levent Erden, Aylin Öney Tan, Banu Özden, Özge Samancı, Levon Bağış gibi fikir önderlerinin danışmanlığında projelendirilen BİZ İstanbul’un ikonik AKM binasıyla örtüşen projesi Tabanlıoğlu Mimarlık, deneyim tasarımı ise Tilbe Çakır imzasını taşıyor. Bizans İmparatorluğundan başlayarak, Osmanlı İmparatorluğu ve cumhuriyet dönemini yansıtan yapılar ve geleceğe uzanan gökdelenler arasındaki zaman akışını göz önüne seren 270º’lik İstanbul manzarasıyla BİZ İstanbul, tarihten damıtılmış, benzersiz bir İstanbul deneyimi vadediyor. Yalnız gastronomi odaklı bir mekân olmanın ötesinde yerli ve yabancı misafirler için bir kültür deneyimi ve çekim merkezi olarak konumlandırılan BİZ İstanbul’da Türkçe ve yabancı dillerde tarih, toplum, kültür, sanat, gastronomi temalı seçkin referans kitaplardan oluşan bir de kütüphane bulunuyor.

BİZ İstanbul, şehrin kadim yemek kültürünü gelecek nesillere aktararak kültürel sürdürülebilirlik çerçevesinde, İstanbul mutfağının unutulmaya yüz tutmuş değerlerini, geleneklerini, ritüellerini, yeme-içme alışkanlıklarını yaşatmayı amaçlıyor.

HABER: ERCAN AYDIN