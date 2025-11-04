GAZZE (AA) - UNRWA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 yıl boyunca düzenlediği saldırılarda yerinden edilen Filistinlilere dikkati çekildi.

Bölgede yerinden edilmiş 75 bin Filistinlinin UNRWA'ya ait 100'ü aşkın binaya sığınmış durumda olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu binaların çoğunun da İsrail saldırılarında zarar gördüğü hatırlatıldı.

UNRWA'ya ait binalardaki yoğunluğun 'aşırı' olduğu vurgulanan açıklamada, UNRWA görevlilerinin de zorlu şartlara rağmen yerinden edilmiş Filistinlilere güvenli hayat koşulları sunmaya gayret ettikleri ifade edildi.

Gazze'deki hükümetin resmi verilerine göre, İsrail'in Ekim 2023'ten itibaren 2 yıl boyunca süren saldırıları sonucu 2,4 milyon nüfusa sahip Gazze'de 2 milyonu aşkın Filistinli yerinden edildi.

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

Muhabir: Jomaa Younis ,Mahmut Geldi