Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Knutsen, "Çok iyi bir maç oldu. İyi futbolculardan kurulu bir takıma karşı oynadık. Bizim için anahtar bir maçtı. Bu maçı kazanmak önemliydi ve başarıya ulaştık. Konferans Ligi bu hafta itibariyle bitti, şimdi ligimize döneceğiz." diye konuştu.

Norveçli teknik adam, maçta önemli şanslar bulduklarını söyleyerek, "Totalde iyiydik. Büyük şanslar bulduk. Yan toplar ve ileri çıkan toplarda başarı kaydettik. Bazı defansif konularda çalışmamız ve bazı anlarda biraz daha kontrollü oynamayı tercih etmemiz gerekiyor." dedi.