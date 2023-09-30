Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından durdurulan botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.