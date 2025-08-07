“MOSKOVA KLASİK BALE TİYATROSU N. KASATKINA VE V. VASILOV” TOPLULUĞU DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla düzenlenen 22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. 1–25 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşen festivalin uluslararası konuğu, dünyaca ünlü “Moskova Klasik Bale Tiyatrosu N. Kasatkina ve V. Vasilov” oldu.

FESTİVALİN ULUSLARARASI KONUK TOPLULUĞU

“MOSKOVA KLASİK BALE TİYATROSU N. KASATKINA VE V. VASILOV”

5 Ağustos akşamı sahnelenen Uyuyan Güzel balesi, Bodrum Kalesi’nin büyüleyici atmosferinde sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin ölümsüz müziğiyle hayat bulan eser, Charles Perrault’un klasik masalından uyarlandı. Libretto ve koreografi, Rus klasik balesine modern bir soluk kazandıran Natalia Kasatkina ve Vladimir Vasilov tarafından hazırlandı.

1950’li yıllarda Bolşoy Tiyatrosu’nda yıldızlaşan Kasatkina, eşi Vasilov ile sanat yönetmenliğini üstlendiği bu prestijli toplulukla klasik baleyi çağdaş bir bakış açısıyla yeniden yorumlamayı sürdürüyor.

Elizaveta Dvorkina’nın imzasını taşıyan masalsı dekor ve kostümler, Uyuyan Güzel’in büyülü dünyasını sahneye taşırken, bu özel yapım 6 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21.45’te Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde yeniden izleyiciyle buluşacak.

22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali

Klasik Balenin En Özel Başyapıtlarından Çağdaş Dansın En Özgün Örneklerine Uzanan Zengin Bir Programla Sanatseverlere Unutulmaz Deneyimler Yaşatacak.

22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Bodrum'un kültür ve sanat hayatına renk katarken, izleyicilere de farklı dans türlerini bir arada görme fırsatı sunuyor. Klasik eserlerin ihtişamıyla modern koreografilerin yenilikçi yaklaşımının buluştuğu festival dans tutkunları için kaçırılmaması gereken bir etkinlik olarak yaza damgasını vuruyor.

9 ve 10 Ağustos akşamları, saat 21.45’te, klasik edebiyatın en unutulmaz aşk hikâyesi “Romeo ve Juliet” Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

13 ve 14 Ağustos akşamları, saat 21.45’te klasik balenin renkli ve enerjik başyapıtlarından biri olan “Don Kişot” balesi Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

17 ve 18 Ağustos akşamları, saat 21.45’te “Tango Passion / Tango Tutkusu” balesi Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

21 ve 22 Ağustos akşamları, saat 21.45’te “Kanlı Düğün” balesi Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

Çağdaş dansın Türkiye’deki güçlü temsilcileri Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDT Ankara) ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDT İstanbul - MDTİst) Festivalin Kapanışını Yapacak.

Festivalin Kapanışı 25 Ağustos akşamı, saat 21.45’de, elektronik müzik ile modern dansın dinamik buluşmasına sahne olacak. Dört bölümden oluşan ve her biri farklı koreografik imzaya sahip çağdaş dans performanslarının sahneleneceği “Elektronika” gecesi ile festival sona erecek.

Devlet Opera ve Balesi değerli bale sanatçılarından Oğuz Özlem'in önerisiyle projelendirilen ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilerek, ilk kez 2003 yılında sanatseverlere merhaba diyen Uluslararası Bodrum Bale Festivali yıllar içinde sanatsal kalitesi ile Bodrum'un "mavilikler ülkesi" kimliğiyle bütünleşerek önemli bir kültürel miras haline gelmiştir.

Bu yılki festivalde, geçtiğimiz yıl olduğu gibi, 2024 yılında aramızdan ayrılan Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin değerli bale sanatçısı Almula Özlem de sevgi, saygı ve özlemle anılacak.

HABER: SEVGÜL EROĞLU