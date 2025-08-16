Bir İspanyol Rüzgarı… “Don Kişot”

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla 1-25 Ağustos 2025 tarihlerinde Bodrum’da düzenlenen 22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında, 13 Ağustos akşamı klasik balenin renkli ve enerjik başyapıtlarından biri olan “Don Kişot” balesi sanatseverlerle buluştu.

Miguel de Cervantes’in ölümsüz kahramanı Don Kişot’un renkli dünyasından ilhamla sahneye taşınan bu iki perdelik bale, Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi. Besteci Ludwig Minkus’un coşkulu müzikleriyle hayat bulan eser, İspanyol halk danslarının canlı ritmi, göz alıcı kostümler ve neşeli anlatımıyla Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği sahnesini adeta bir festival alanına dönüştürdü.

Enerjisiyle öne çıkan ve sadece dansın değil, neşenin, aşkın ve hayalin sahnedeki en güçlü temsilcilerinden biri olan “Don Kişot” balesi, seyircileri hem güldürdü hem de büyüledi.

Ünlü koreograf Marius Petipa’ya ait olan eseri Ayşe Fidanlık ve G. Armağan Davran sahneye koydu. Eserin dekor tasarımı Özgür Usta’ya, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ’a, ışık tasarımı ise Mustafa Eski’ye ait.

İlk gecede başlıca rollerde; “Kıtri”yi Rina Murata, “Basilio”yu Kanat Nadyrbek Uulu, “Don Kişot”u Cenk T. Şahinalp, “Sancho Panza”yı İ. Boğaç Özbakır, “Gamache”ı Evren İskender, “Lorenzo”yu Umut Çaltekin, “Mercedes”i Milina Fidan ve “Espada”yı Yağızhan Danış canlandırdı.

22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali



Klasik Balenin En Özel Başyapıtlarından Çağdaş Dansın En Özgün Örneklerine Uzanan Zengin Bir Programla Sanatseverlere Unutulmaz Deneyimler Yaşatıyor.

22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Bodrum'un kültür ve sanat hayatına renk katarken, izleyicilere de farklı dans türlerini bir arada görme fırsatı sunuyor. Klasik eserlerin ihtişamıyla modern koreografilerin yenilikçi yaklaşımının buluştuğu festival dans tutkunları için kaçırılmaması gereken bir etkinlik olarak yaza damgasını vuruyor.

17 ve 18 Ağustos akşamları, saat 21.45’te “Tango Passion / Tango Tutkusu” balesi Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

21 ve 22 Ağustos akşamları, saat 21.45’te “Kanlı Düğün” balesi Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

Çağdaş dansın Türkiye’deki güçlü temsilcileri Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDT Ankara) ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDT İstanbul - MDTİst) Festivalin Kapanışını Yapacak.

Festivalin Kapanışı 25 Ağustos akşamı, saat 21.45’de, elektronik müzik ile modern dansın dinamik buluşmasına sahne olacak. Dört bölümden oluşan ve her biri farklı koreografik imzaya sahip çağdaş dans performanslarının sahneleneceği “Elektronika” gecesi ile festival sona erecek.

Devlet Opera ve Balesi değerli bale sanatçılarından Oğuz Özlem'in önerisiyle projelendirilen ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilerek, ilk kez 2003 yılında sanatseverlere merhaba diyen Uluslararası Bodrum Bale Festivali yıllar içinde sanatsal kalitesi ile Bodrum'un "mavilikler ülkesi" kimliğiyle bütünleşerek önemli bir kültürel miras haline gelmiştir.

Bu yılki festivalde, geçtiğimiz yıl olduğu gibi, 2024 yılında aramızdan ayrılan Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin değerli bale sanatçısı Almula Özlem de sevgi, saygı ve özlemle anılacak.

(Haber: SEVGÜL EROĞLU)