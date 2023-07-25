Muğla

Bodrum'un birçok bölgesinde dalış yapan usta yönetmen, bu dalışlarda elde ettiği görselleri Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin de arasında olduğu kurumların desteğiyle kitap ve belgesel haline getirdi.

Ceylan, Bodrum'un daha çok karadaki yaşamıyla gündeme geldiğini ancak suyun altında da sessiz bir dünya olduğunu söyledi.

Dalışlar yaparak sessiz dünyanın sesi olmaya çalıştıklarını anlatan Ceylan, "Su altı yaşamı oldukça önemli. Bu bölgede özellikle deniz çayırları yoğun. Deniz çayırları Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) de kırmızı listesinde. Bodrum'da yaşayan sağlıklı bir yapı var. Bir metrekarelik alan günde 20 litre oksijen üretiyor. Bu türlerin korunması son derece önemli." dedi.

Ceylan, yaptıkları dalış faaliyetleriyle deniz yaşamının insan hayatındaki önemini vurgulamaya ve anlatmaya çalıştıklarına dikkati çekti.

Bodrum deyince dalış severlerin aklında Küçük ve Büyük Reef'in geldiğini ifade eden Ceylan, Karaada'nın etrafında da çok sayıda dalış bölgesi olduğunu, bu bölgelerin her birinin kendine özgü bir yapısı bulunduğunu kaydetti.

"Sessiz dünyayı anlatmaya çalışıyorum"

Bodrum'un dalış severlerin her zaman gözdesi olduğunu vurgulayan Ceylan, şöyle konuştu:

"Bodrum'un nasıl göründüğüne sadece yüzeyden değil, suyun altından da bakmak gerekiyor. Ben 35 yıllık dalış hayatımın birçok evresinde Bodrum'a gelip dalış yaptım. Bodrum'da geçen yıldan bu yana 100'ün üzerinde dalış yaptık. Sessiz dünyayı anlatmaya çalışıyoruz. Bana her zaman suyun altı cazip geliyor. Bodrum'un derinliklerindeki maviliği daha çok tercih ediyorum. Bodrum'un üstüyle hiçbir ilgim ve alakam yok diyebilirim. Sadece suyun altı ilgimi çekiyor. Herkesin denizle ilgili bu sessiz dünyanın sesi kulağı olması gerektiğine inanıyorum."

"Bodrum'da dalış çalışmalarımız devam edecek"

Bodrum'un Derin Mavisi Kitabı'nın bir ilk olduğunu belirten Ceylan, "Kitap, Bodrum'da görüntülediğimiz bütün türleri içeriğinde barındırıyor. Türkçe, İngilizce ve Latince olarak hazırlandı. Filmini de yaptık. Bodrum deyince akla barları, diskoları ve eğlenceleri geliyor. Ama Bodrum'da deniz olmasa insanların hiçbirinin buraya gelmeyeceğini düşünüyorum. Burada dalış çalışmalarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

AA