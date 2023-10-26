Muğla

Birçok ülkeden ziyaretçilerin ilgi gösterdiği tatil merkezi Bodrum, Cumhuriyet'in 100. yılında 29 Ekim'de yayınlanacak "Bodrum'un Yüzü" belgeseliyle anlatılmamış hikayelerini izleyicilere sunmaya hazırlanıyor.

Her biri 20-35 dakikadan oluşan 8 bölümlük belgesel, turizmden müziğe, sanattan yerel mesleklere kadar pek çok insanın tanımaya fırsat bulamadığı isimleri, etkileyici tarihi ve başarı hikayelerini konu alıyor.

Belgeselde "Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunu Sibel Kabaağaçlı, Bodrumlu kaptan İsmet Cengiz, turizmciler Cengiz Oral, Galip Gür, Erman Aras, STS Bodrum Okul Gemisi Tasarımcısı Yücel Köyağasıoğlu, ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, sörfçü Lena Erdil, Çağdaş Bodrumspor Kulübü Başkanı Dağlarca Çağlar, Körfez restoranı işletmecisi Ali Subaşıoğlu, oyuncu Kaan Çakır, ressam Muzaffer Akyol, müzisyenler Erkan Oğur, Fatih Erkoç, oyuncular Derya Alabora ve Selçuk Yöntem'in aralarında bulunduğu 70 isim bulunuyor.

Yönetmenliğini Raşit Algül'ün yaptığı belgeselin yapımcılığını Raşit Algül ve Murat Oğan üstlendi.

Belgeselin galasının 27 Ekim saat 19.00'da Nurol Kültür Merkezi'nde yapılacağı, ilk bölümünün ise 29 Ekim'de YouTube Ojofilm kanalında gösterime gireceği belirtildi.