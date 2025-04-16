Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, lisansüstü eğitimine adım atmak isteyen adaylar, 19-20 Nisan'da gerçekleştirilecek Lisansüstü Tanıtım Günleri etkinliğine davet edildi.

Üniversitenin yüksek lisans ve doktora programları hakkında kapsamlı bilgilerin sunulacağı iki günlük etkinlikte, adaylar hem akademik dünyayla tanışma hem de kariyer planlarını şekillendirme fırsatı bulacak.

Etkinliğin ilk günü, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te yüz yüze gerçekleştirilecek. Adaylar, üniversitenin köklü akademik yapısını yerinde gözlemleyerek 7 farklı enstitüye bağlı 53 lisansüstü program hakkında bilgi alabilecek.

Ziyaretçiler, gün boyunca kurulacak tanıtım stantlarında akademik danışmanlarla birebir görüşmeler yapma, mezunlarla sohbet etme, programların sunduğu olanakları doğrudan deneyimleyen kişilerden dinleme fırsatı yakalayacak.

Alanında uzman öğretim üyeleri, mühendislik fakültesi dersliklerinde düzenlenecek seminerlerde, adaylara lisansüstü eğitimin içeriği, araştırma fırsatları, disiplinler arası çalışma olanakları ve mezuniyet sonrası kariyer imkanları hakkında bilgi verecek.

İlk gün yüz yüze yapılan oturumlara katılamayanlar, 20 Nisan'da gerçekleşecek etkinliğin ikinci gününü BULive platformu üzerinden çevrimiçi takip edebilecek.

Lisansüstü programlara dair detaylı bilgilerin sunulacağı çevrimiçi etkinlikte katılımcılar, aynı zamanda dijital ortamda öğretim üyeleriyle iletişime geçme şansı yakalayacak.

İkinci gün, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, Çevre Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı yüksek lisans ve doktora programları tanıtılacak.

Katılımcılar ilgi duydukları programların akademik içeriklerini, başvuru koşullarını ve burs olanaklarını detaylı biçimde öğrenme imkanı elde edecek.