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Öte yandan Yeniçağa ilçesindeki Yeniçağa Gölü ve çevresinde etkili olan sis güzel manzaralar oluşturdu.

Güzergahta görevli trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle kara yolunda seyreden sürücüler trafikte dikkatli seyretti. Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis dolayısıyla görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

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