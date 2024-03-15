Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye, dünya üzerinde bir yılda üretilen üzümün yaklaşık %5’ini tek başına karşılıyor. Dünyada yıllık ortalama 73 milyon ton üzüm üretimi gerçekleştiriliyor. Türkiye’de ise yıllara göre değişim göstermekle birlikte ortalama üzüm üretimi yıllık 3.6 milyon ton seviyelerinde. Bu üretim kapasitesiyle Türkiye dünya üzüm üretiminde altıncı sırada yer alıyor.



“Üzüm ihracatından oldukça iyi bir gelir elde ediyoruz”

Royal Innovative Kurucusu Boris Volfman, “Üzüm Türkiye’nin yüksek üretim ve ihracat kapasitesine sahip olduğu tarım ürünlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu sayede üzüm üretiminden ciddi bir gelir elde edebiliyoruz. Örneğin TÜİK verilerine göre 2023 yılında Türkiye üzüm ihracatından 599.022.956 dolar gelir elde etmiş. Ayrıca 2.877.558 dolarlık küçük bir üzüm ithalatımız da mevcut. Üzüm üretiminden elde edilen gelir yüksek olsa da şunu ifade etmeliyim ki son yıllarda elde edilen gelirde düşüşler yaşanıyor. Özellikle son 5 yılda üzüm üretim alanlarının yaklaşık %10 azalma göstermesi ihracat gelirlerinde de 30 milyon dolara yakın düşüşe sebep oldu. Bu noktada yapılması gereken şey tekrar üretimin devlet eliyle desteklenmesi ve üzüm üretim alanlarının hızla artırılmasıdır. Çünkü bu ürün hem iç pazarda hem de dış pazarda oldukça rağbet görüyor. İhracatta müşteri problemi olmayan ürünü yönelmek oldukça önemli.” şeklinde konuştu.

“En büyük üretici Çin, en büyük ihracatçı Peru”

Dünya üzüm üretimi ve ihracatına dair önemli bilgiler aktaran Boris Volfman, “Üzüm dünyada da sevilen ve özellikle kuru üzüm olarak çeşitli ürünlerde kullanılan bir ürün. En büyük üreticisi ise pek çok tarım ürününde olduğu gibi Çin yılda ortalama 11 milyon tonun üzerinde üzüm üretimi gerçekleştiriyor. Çin’in ardından ikinci sırada yıllık 8 milyon ton üretimle İtalya ve 6 milyon ton ile İspanya geliyor. Bu ülkeleri 5.5 milyon tonla ABD ve 5 milyon ile Fransa takip ediyor. İhracatta ise lider konumda bir Güney Amerika ülkesi olan Peru ilk sırada. Peru üzüm ihracatından yılda ortalama 1.2 milyar dolar gelir elde ediyor. İkinci sırada Şili ve üçüncü sıradaysa ABD yer alıyor. Türkiye ise dünya üzüm ihracatında yıllık 600 milyon dolar civarı gelirle altıncı sırada kendine yer buluyor. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki, hem üretim hem de ihracat potansiyelimiz kesinlikle daha yukarı sıralarda.” dedi.

“Türk üzümüne en büyük talep Birleşik Krallık’tan”

Boris Volfman, “TÜİK verilerine göre 2023 yılında en büyük üzüm ihracatı bir Avrupa ülkesi olan Birleşik Krallık’a gerçekleştirildi. Birleşik Krallık Türkiye’den 107.814.333 dolarlık üzüm satın aldı. İkinci sırada ise 73.414.025 dolar ile Rusya bulunuyor. Listenin üçüncü sırasındaysa yine bir Avrupa ülkesi olan Hollanda 61.300.546 dolar ile yer alıyor. Bu veriler ışığında Türk üzümünün Avrupa’da oldukça yoğun talep gördüğünü ifade edebilirim.” şeklinde konuştu.

Üzüm denince akla ilk olarak Manisa geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı raporuna göre Türkiye’de üretilen üzümün %37’si Manisa’da yetiştiriliyor. İkinci sıradaysa %10 ile Denizli bulunuyor. Bir Akdeniz şehri olan Mersin ise üzüm üretiminde %8’lik payla üçüncü sıraya yer alıyor. Bağ alanlarının büyüklüğü incelendiğinde ise birinci sırada yine üretimde de lider olan Manisa bulunuyor. İkinci sırada Denizli ve üçüncü sıradaysa Mardin konumlanıyor.