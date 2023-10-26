İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 91,53 puan artışla ve yüzde 1,23 değer kazanarak 7.516,50 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,39 ve holding endeksi yüzde 0,83 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,79 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,61 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 7,08 değer kaybıyla 7.424,97 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, açıklanan şirket karlılıklarının beklentilerin altında kalması ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

İsrail-Filistin çatışması varlık fiyatları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiğini aktaran analistler, konuya ilişkin haber akışının, İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenleyebileceği ve çatışmaların daha geniş bir coğrafyaya taşınabileceği endişesinin güçlü kalmasına neden olduğunu dile getirdi.

Bugün, ECB'nin 3 temel politika faiz oranını sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 35,00'e çekeceğini tahmin ediyor.

Analistler, bugün ayrıca ABD'de büyüme ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.580 ve 7680 seviyelerinin direnç, 7.420 ve 7.250 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.