İSTANBUL (AA) - Borusan Grubu'nun kurumsal girişim sermayesi şirketi Borusan Ventures, otomobil bayilerinin müşteri iletişimini sesli yapay zekayla dönüştüren Flai'nin 4,5 milyon dolarlık seed (tohum) yatırım turuna katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ABD'nin önde gelen girişim sermayesi şirketlerinden First Round Capital liderliğinde gerçekleşen 4,5 milyon dolarlık seed (tohum) yatırım turunda, Borusan Ventures'ın yanı sıra Google eski Üst Yöneticsi (CEO) Eric Schmidt'in fonu Innovation Endeavors, Y Combinator ve diğer fonlar da yer aldı.

Silikon Vadisi merkezli Borusan Ventures, ABD ve Avrupa'da enerji, mobilite, lojistik, tedarik zinciri ve endüstriyel teknolojiler gibi alanlardaki erken aşama girişimlere yatırım yapıyor.

Borusan Ventures, Borusan Grubu'nun 81 yıllık sektörel deneyiminden yararlanarak global başarı ve uzun vadeli etki hedeflediği girişimlere birçok alanda stratejik destek sağlıyor, yeni pazarlara erişim imkanı sunarak büyüme fırsatları yaratıyor.

- Her cevapsız çağrı potansiyel gelir kaybı anlamına geliyor

Yeni bir otomobil hakkında bilgi almak veya aracı için periyodik servis randevusu oluşturmak gibi sebeplerle otomobil bayilerini arayan müşteriler, çoğu zaman uzun bekleme süreleri, yanlış yönlendirmeler veya telesekreter mesajlarıyla karşılaşıyor. Bu durum, bayiler için yüksek operasyonel yük ve müşteri memnuniyetsizliği anlamına geliyor.

ABD'de 450'den fazla otomotiv bayisiyle yakın temas kuran Flai'ye göre en yaygın sorunlar kaçırılan ve takip edilmeyen çağrılar, birikmiş mesajlar ve çözümsüz kalan talepler oldu.

Verilere göre telesekretere düşen müşterilerin yüzde 70'i yarım saat içinde rakip bir otomotiv bayisini arıyor. Bu da her cevapsız çağrının doğrudan kaybedilen bir satış olabileceğini gösteriyor.

- Flai, müşteri iletişimini yapay zekayla iyileştiriyor

Bu soruna çözüm getiren Flai, müşteri aramalarını anında devralıyor. Özellikle mesai saatleri dışında ve yoğunluk yaşandığında çağrı karşılama, servis planlama ve satış takibi gibi kritik iş akışlarını uçtan uca yönetiyor. Böylece bayiler hiçbir müşteriyi atlamıyor ve her konuşma bir randevuya ya da satışa dönüşüyor. Ayrıca her arama anlık olarak kaydediliyor, analiz ediliyor ve bir sonraki adıma taşınıyor.

Flai, 7 gün 24 saat erişilebilirlik, çok dilli iletişim desteği, her müşteriyi hatırlama ve sıfır bekleme süresiyle eksiksiz bir deneyim sunuyor.

Platform, her bayinin kendi işleyişine göre özelleştirilebiliyor. Bayilerin randevu planlama, CRM ve DMS gibi sistemleriyle entegre çalışan Flai, telefon, SMS ve e-posta dahil olmak üzere çok kanallı iletişim desteğiyle tüm müşteri temas noktalarını kapsıyor.

ABD'de pek çok bayide aktif olarak kullanılan Flai, şimdiden on binlerce müşteri çağrısını başarıyla yönetti. Son iki ayda milyonlarca dolarlık ek gelir sağlarken, en büyük lokasyonlarında her ay yaklaşık 150 bin dolarlık gelir yaratıyor.

Flai, Uber, Netflix ve HappyRobot gibi teknoloji devlerinden gelen, sesli yapay zeka konusunda uzman bir ekip tarafından kuruldu. Şirketin kurucularından ve CEO'su Ari Polakof, lojistik alanında çağrı merkezi kanalında sunduğu sesli yapay zeka çözümüyle 2 yıl içerisinde 500 milyon dolar değerlemeye ulaşan HappyRobot'un kurucu mühendislerinden biriydi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusna Ventures Kurucusu ve Başkanı Defne Kocabıyık Narter, Flai'nin otomotiv sektöründe kullanıcıyla önemli bir kontakt noktasındaki bir sorunu çözdüğünü belirtti.

Narter, 'Kurucu ekibin, özellikle HappyRobot'taki sesli yapay zeka deneyimi ve kısa sürede birçok bayide somut sonuçlar elde etmesi bizi oldukça etkiledi.' ifadesini kullandı.