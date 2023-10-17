Saraybosna

Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nde açılan sergiye Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Bosna Hersek İslam Birliği de destek verdi.

Açılış programına Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman'ın yanı sıra Türk kurumlarının temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Prof. Dr. Açıkgözoğlu, yaptığı açıklamada, "Selam ya Resulallah" etkinlikleri kapsamında, Hz. Muhammed'i hatırlatan eserleri Saraybosna'ya getirdiklerini söyledi.

İstanbul'da çalıştıkları eserlerde 15'ten fazla sanatçının katkısının bulunduğunu ifade eden Açıkgözoğlu, şöyle konuştu:

"Sergimizin adı 'Rahmet'; dünyanın bugünlerde merhamete ne kadar çok ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Filistin'de yaşananların acısıyla burada bunu hatırlatmak, bu sergiyle bir vazife yapmak şuurundayız. İnşallah merhamete vesile oluruz. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber için Allah, 'Sen onlara güzel davrandın, en güzel şekilde davrandın' buyuruyor. Biz de sanatımızla, en güzeliyle en tatlı ifadelerle en yumuşağıyla güzelliklerimizi anlatmaya çalıştık."

Saraybosna İslam Birliği Meclisi Başimamı Abdulgafar Velic de Hz. Muhammed'in doğum günü vesilesiyle geleneksel olarak yapılan "Selam ya Resulallah" etkinliklerini düzenlediklerini belirtti.

Etkinlikler kapsamında her sene farklı konuları programa eklediklerini dile getiren Velic, "Bu sergi Türkiye'den gelen kardeşlerimizle bizi bir arada tutuyor. Bizim ortak bağımız, Peygamber Efendimize karşı hissettiğimiz bu sevgidir. Bu sene sadece Türkiye'den değil başka ülkelerden de gelen misafirlerimiz var." dedi.

"Geleneksel Türk Sanatları Sergisi"nde hat, ebru, tezhip, kat'ı, minyatür, kubur ve çini sanatının işlendiği 33 eser yer alıyor.

Prof. Dr. Ahmet Açıkgözoğlu'nun yanı sıra sanatçılar Ali Rıza Özcan, Nurullah Özdem, Emel Türkmen, Ayşe Serap Özçimi, Elif Yurdakul Taşkın, Songül Ergün, İrem Ceran, Emsele Bal, Abdurrahman Şişman, Rabia Sözer, Hüsna Böhürler, Zeynep Kakı, Zehra Kakı, Pınar Şener, Gülseren Toy, Esra Şişman, Yusuf Yonar, Büşra Erenuluğ, Özge Olgun, Esma Ağca ve Hande Yis sergiye katkı sağladı.