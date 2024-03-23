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Paylaşımda, operasyonlara ilişkin video görüntülerine de yer verildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadesini kullandı.

Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince, Aksaray, Bolu, Gaziantep, İstanbul, Yalova, Kilis, Sakarya ve Samsun'da düzenlenen operasyonlar sonucu, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 24 zanlının yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını, milletin duası ve güvenlik güçlerinin üstün gayretiyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.

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