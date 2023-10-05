ANKARA (AA) -Dün 85,75 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,81 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,73 artışla 86,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,84 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD’de talebin zayıfladığına işaret eden verilerin ardından fiyatlar, dün yüzde 5'ten fazla değer kaybederek, Eylül 2022’den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) dün açıkladığı verilere göre, ABD'nin benzin stokları yaklaşık 6 milyon 500 bin varil artarak 227 milyon varile yükseldi.

ABD'de yaz sezonunun sona ermesiyle petrol talebinin düşmeye başladığına işaret eden veriler, fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Ancak, söz konusu düşük seviyelerden yararlanmak isteyen yatırımcıların kar alımlarıyla fiyatlar, bugün yeniden yükselişe geçti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC), Suudi Arabistan ve Rusya’nın yıl sonuna kadar toplam 1,3 milyon varil arz kesintisi yapma kararını onayarak, grubun mevcut kesintilerinde bir değişiklik yapmaması da yılın son çeyreğinde beklenen talep artışına rağmen arzın daralmaya devam edeceği endişelerini alevlendirerek fiyat artışlarını destekliyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları, dün piyasa koşullarını değerlendirmek üzere çevrim içi düzenledikleri 50'inci Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) Toplantısı'nda bir ara geldi.

OPEC'ten yapılan açıklamada, Rusya ve Suudi Arabistan’ın toplantı öncesi duyurdukları kesinti kararları teyit edildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dün toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Rusya’nın "eylül ve ekimde devreye giren günlük 300 bin varil düzeyindeki gönüllü petrol ihracat kesintisini" yıl sonuna kadar devam ettireceğini duyurdu. Novak, ülkesinin gönüllü petrol üretim kesinti kararını, gelecek ay gözden geçireceğini söyledi.

Suudi Arabistan da benzer bir açıklamada bulunarak, temmuzdan bu yana uygulanan günlük 1 milyon varillik gönüllü kesintinin aralık ayının sonuna kadar sürdürülmesi kararına sadık kalınacağını bildirdi. Kararın, Suudi Arabistan'ın nisanda OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde aldığı ve günlük petrol üretimini Mayıs 2023'ten Aralık 2024'e kadar günlük 500 bin varil azaltma kararına ek olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, söz konusu kesinti kararının kasımda yeniden gözden geçirileceği ve gerekirse artırılabileceği belirtildi.

OPEC+ grubu geçen yıl ekimde günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi yapacağını duyurmuş, mayıs itibarıyla da günlük yaklaşık 1,6 milyon varil ilave kesinti yapma kararı almıştı.

Brent petrolde teknik olarak 86,84 ile 86,89 dolar aralığının direnç, 85,99 ile 85,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.