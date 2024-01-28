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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,5 büyüklüğündeki deprem in merkez üssünün eyalete bağlı Tarauaca bölgesinin 66 kilometre batısı olduğunu duyurdu.

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