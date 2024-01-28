ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün eyalete bağlı Tarauaca bölgesinin 66 kilometre batısı olduğunu duyurdu.
Depremin yerin yaklaşık 609 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün eyalete bağlı Tarauaca bölgesinin 66 kilometre batısı olduğunu duyurdu.
Depremin yerin yaklaşık 609 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.
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