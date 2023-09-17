Brezilya'nın kuzeybatısındaki Amazonas eyaletinin Valisi Wilson Lima, dün meydana gelen olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Lima, "Barcelos'taki uçak kazasında 12 yolcu ve mürettebattan 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmekten üzüntü duyuyorum." ifadesini kullandı.

Yerel medya kaynakları, "Embraer PT-SOG" modeli uçağın Amazonas eyaletinin başkenti Manaus'tan kalkış yaptığını ve yerli turist yolcuların hobi balıkçılığı için Barcelos'a gittiğini kaydetti.

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Brezilya Hava Kuvvetleri, Amazon yağmur ormanına şiddetli yağış sırasında meydana gelen kazanın nedenini tespit etmek için olay yerinde incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

AA