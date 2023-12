Haber: Mert Osman Erman

23 yaşındaki Bay Taylor, olaydan kısa bir süre sonra hastaneye helikopterle nakledildi, ancak yaralarına Perşembe günü yenik düştü.

Yetkililer, ölümüne yol açan koşulları hala soruşturuyor ve bu hemen bilinmiyor.

Queensland Polisi, "mevcut olan ve henüz polisle konuşmamış birçok kişi olabilir" dedi.

Bay Taylor, yerel medyaya göre olayın meydana geldiği sırada Bribie Adası'ndaki arkadaşlarıyla birlikteydi.

Courier Mail, onu kurtarmak için yaklaşık 15 kişinin gerektiğini, ardından vahşi yaşam bekçilerinin olay yerine ulaşan paramediklere kadar ona CPR yaptıklarını bildirdi.

Bay Taylor'ın ailesi, Perşembe günü yaşam desteklerinin kapatıldığını doğruladı.

Duygusal bir açıklamada, onu "arzulayabileceğimiz en iyi oğul, kardeş, erkek arkadaş ve arkadaş" olarak nitelendirdiler ve Nine News'e göre "her anın her dakikasında özlenecek."

"A maalesef aldığı yaralar, üstesinden gelmesi için çok ağırdı," şeklinde ekledi aile açıklaması ve aynı zamanda hastane çalışanlarına çabaları için teşekkür etti.

Bay Taylor'ın ebeveynleri adına düzenlenen bir bağış sayfası, Bay Taylor'ı "etrafındakilere çok mutluluk getiren canlı ve maceracı bir ruh" olarak tanımladı.

Taylor ailesini desteklemek için 65.000 dolardan fazla Avustralya Doları toplandı.