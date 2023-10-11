2008'de alınan karar doğrultusunda Britney Spears'ın bağımsızlığının ciddi bir bölümü elinden alınmış; finansal, kariyer ve kişisel kararlarının çoğu, vasiliğine atılan babası Jamie Spears tarafından alınır hale gelmişti.

13 yıl süren vasiliğinin bitmesinin ardından Spears özgürlüğüne kavuşmuş ve babasıyla arası açılmıştı.

Jamie Spears'ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Page Six'in haberine göre, 71 yaşındaki Spears ciddi bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

BABASINI UMURSAMADI

Babasının ameliyat gerektirecek kadar ağır hastalık geçirdiği ve enfeksiyonunun 2000'li yılların ortalarında geçirdiği iddia edilen bir diz protezi ameliyatından kaynaklanan komplikasyonların bir sonucu olduğu söyleniyor.

Ancak Britney bu haberleri bir kenara bırakıp dans videosu çekerek, göbeğinin üzerinde açık saçık kesik bölümleri olan canlı mor bir bodysuit giydi. Tek parçanın tamamı daha sonra ipli bir tanganın içine girerek çıplak poposunu kameraya gösterdi.