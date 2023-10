Haber: Damla Oya Erman

Ünlü pop yıldızları Britney Spears ve Justin Timberlake'ın ilişkisinin tüm ayrıntıları, yıllar içinde yaptıkları açıklamalar ve son dönemdeki gelişmelerle gündemde. İşte bu ilişkinin zaman çizelgesi:

Aralarındaki ilişki, her ikisi de "The All New Mickey Mouse Club" adlı televizyon programında birlikte rol aldıkları 1992 yılına dayanıyor.

1999'da çıkan dedikodulara rağmen, çift başlangıçta birlikteliklerini reddetti.

İkili, 2000 yılında MTV Video Music Awards'ta ilk defa birlikte göründü ve 2001 yılında ünlü American Music Awards'da "tüm denim" kıyafetleriyle hatırlanır hale geldi.

Ancak, 2002 yılında ayrıldılar ve Timberlake'in "Cry Me a River" adlı şarkısının çıkışına ilham kaynağı oldular. Spears'ın son dönemdeki açıklamaları ise ilişkilerine yeni bir boyut ekledi. Spears, Timberlake ile olan ilişkisi sırasında bir düşük yaptığını itiraf etti.

İkili, yıllar içinde birbirlerine dair farklı açıklamalar yaptı. Timberlake, Spears'ı eleştirirken, Spears ise ayrılıklarının ardından Timberlake'in açıklamalarından etkilendiğini belirtti.

2021 yılında Spears'ın vesayeti sona erdi ve bu olay sonrası Timberlake, Spears'ı sosyal medya üzerinden destekledi.

Son olarak, Spears ve Timberlake'ın Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar, hayranlarının bu ikilinin işbirliği yapabileceği beklentilerini artırdı. İkilinin gelecekte neler yapacağı ise merak konusu olarak pop kültürünün gündeminde yer alıyor.