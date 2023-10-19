Haber: Damla Oya Erman

Madonna, "Kutlama Turu" olarak adlandırılan bu etkinlikle, sadece tek bir albüm yerine kariyerinin tüm geri kataloğuna adanmış bir dünya turuna çıkıyor. Ayrıca, "Madame X Turu" adını taşıyan daha önceki turu Covid-19 salgını nedeniyle erken bir şekilde sona ermişti. Şimdi ise "Kutlama" turuyla geri dönüşünü yapıyor.

"Kutlama" turu için başlangıçta sağlık sorunları nedeniyle ertelense de, Madonna eski performanslarından 17 kostümü yeniden canlandırmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ayrıca, Beyoncé'nin "Rönesans" turu gibi bu etkinlik de bir aile işi, çünkü Madonna'nın 11 yaşındaki kızı Estere, 1990 tarihli "Vogue" şarkısı eşliğinde sahnede vogue yaparken viral oldu.

Madonna'nın Londra'daki ilk performansında, yıldız, siyah renkteki ikonik Jean Paul Gaultier konik sütyeninin bir versiyonunu giydi. Aynı zamanda, kırık cam gibi dokusuyla dikkat çeken parlayan bir Versace tulum, zincirlerle süslü bir dantel korse ve kemer, ve bir taç şeklindeki kristal bir başlıkla sahneye çıktı.