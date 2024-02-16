Haber: Damla Oya Erman

Türkiye'nin sahilinde bulunan bir enkaz, Nicolaus Copernicus Üniversitesi tarafından yapılan sualtı araştırmalarıyla incelendiğinde, yapısal kalıntılar, ahşap parçaları veya hatta çapalar gibi gemiye ait herhangi bir iz bulunamadı.

Ancak deniz tabanında bakır külçeleri bulundu. Bu külçeler, Bronz Çağı'nda Antalya Körfezi'nden açık denize doğru yola çıkan bir gemide taşınıyordu.

Araştırmacılara göre, gemi muhtemelen kayalara çarparak hızla battı. Ağır yük ve su alması nedeniyle, gemi batıklığı, külçelerin geminin batma yolu boyunca farklı konumlarda boşaltılmasına neden olan batık bir eğim boyunca kaymasına neden oldu.

Bugüne kadar 30 külçe keşfedildi ve bunlar, bronz üretimi için taşınan külçelerin yanı sıra bronz kapların parçalarını içeriyordu.

Gerçek gemiye ait fiziksel kanıtın eksikliği bir basın açıklamasında şöyle açıklandı: "Akdeniz'de, dip tortusu veya yük tarafından kapatılmayan geminin ahşap kısmı, gemi delici tarafından yenilir (Teredo navalis). Bu, ahşabı çok hızlı bir şekilde yiyen büyük bir kabuk böceğine benzetilebilir. Tuzlu ve yeterince sıcak sularda meydana gelir."

Ayrıca, geminin muhtemelen taşınan bakır külçeleri bulunan bilinen en eski örnek olduğu düşünülüyor ve ön eleme tarihlemesi yaklaşık MÖ 1500 civarında olduğunu gösteriyor.