BRÜKSEL AA- Aşırı sağ karşıtı göstericiler, Adalet Sarayı'nın önündeki Poelaert Meydanı'nda yerel saatle 12.00 civarında toplandı.

Aynı gün içerisinde aşırı sağcı Vlaams Belang Partisi'nin de eylem düzenleyecek olması nedeniyle alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.

"Sokaklarımızda faşizme yer yok" sloganları atılan protestonun organizatörü Eugenio Marcigliano, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Belçika'da Flaman aşırı sağcı Vlaams Belang Partisi'nin bugün Brüksel'de düzenleyeceği gösteri öncesinde onlara muhalefetimizi göstermek için bir araya geldik." dedi.

Marcigliano, söz konusu partinin protestosunun amacının 2024'te yapılacak federal seçimler öncesinde güç gösterisi yapmak olduğunu belirterek aşırı sağın yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı temelindeki nefret söylemlerine göz yummayacaklarını vurguladı.

Protestoculardan 18 yaşındaki sosyoloji öğrencisi Regard Eva, "Aşırı sağ, yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığının ülkemizde yükselmesine izin vermeyeceğiz. Bu unsurlara muhalif bir kesimin olduğunu göstermek önemli." diye konuştu.

20 yaşındaki Louise Violette de "Avrupa'nın her yerinde faşizm yükseliyor ancak daha önce bu kadar görünür değillerdi. Faşizmin yükselmesini istemiyoruz. Bugün burada 'faşizme hayır' demek için toplandık." değerlendirmesini yaptı.

Protestocular, izin alabilmek için polis ile uzun müzakerelerin ardından kent merkezine yürüdü ve protestolarını sonlandırdı.

Aşırı sağcı partinin gösterisi

Öte yandan Vlaams Belang Partisi üyeleri ve destekçileri, 800 metre ilerideki Albertine Meydanı'nda toplandı.

Sarı üzerine siyah aslan desenli Flaman bayrakları açan göstericiler, 10 günlük bir kampanya kapsamında Belçika'nın liman kentlerinden Ostend'den Brüksel'e yürüyen parti liderleri Tom Van Grieken'i karşıladı.

Van Grieken, meydanda yaptığı konuşmada, mevcut hükümetin halkı yeterince dinlemediğini, Flamanların öfkeli ve hayal kırıklığı içinde olduğunu savundu.

Belçika'da Flaman Open Vld partisinden Alexander de Croo'nun liderliğindeki hükümet, 7 partili koalisyondan oluşuyor. Aşırı sağcı Flaman bölgesi partileri N-VA ile Vlaams Belang koalisyonun dışında tutuluyor.