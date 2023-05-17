İSTANBUL- Pek çok filmi dünyayla birlikte vizyona getiren Paribu Cineverse, bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor. Animasyondan komediye, aksiyondan korkuya önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak. Hızlı ve Öfkeli 10 (Fast X), Süper Aile (Helt Super), Araf 6: Ölüm, Çılgın Yarışçılar ve Aşkın Bununla Ne İlgisi Var? (What's Love Got to Do with It?) filmlerinin vizyona gireceği 19 Mayıs Cuma gününün vizyon programı sizlerle;
19 Mayıs Cuma günü vizyonunun öne çıkanları
- Çok sevilen Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi Hızlı ve Öfkeli 10 (Fast X), Dom Torretto'dan intikam almak için Dom'un aile olarak nitelendirdiği sevdiklerini hedefleyen bir kötüye karşı tüm ekibin verdiği mücadeleyi konu ediniyor. Vin Diesel, Michelle Rodriguez ve Jason Momoa’dan oluşan usta oyuncu kadrosuyla vizyona girecek film, sinemaseverleri 140 dakikalık aksiyon dolu bir yolculuğa çıkartıyor.
- Rasmus A. Sivertsen’in yönetmen koltuğunda oturduğu Norveç yapımı animasyon filmi Süper Aile (Helt Super), animasyon tutkunlarına keyifli bir 76 dakika vadediyor. Film, babasından sonra şehrin süper kahramanı olma rolünü üstlenmeye çalışan Hedvig’in başından geçenleri anlatıyor. Koca bir şehrin süper kahramanı olmak göründüğünden çok daha zordur...
- Korku filmi tutkunlarının ilgisini çekecek Araf 6: Ölüm, sınıf öğretmenliği yapan Yavuz’un başından geçen talihsiz olayları konu ediniyor. Sınıfa gelen yeni bir öğrenciyle gerçek ve rüyalar arasında kaybolan Yavuz, kısa bir süre sonra cinler tarafından esir alındığını öğrenir. Eski eşi Ayşe’den şüphelenen öğretmen, bu sır perdesini çözmek için elinden geleni yapar…
- Haftanın bir diğer animasyon filmi olan Çılgın Yarışçılar, ailesine ait olan bir ünvanı almak için elinden geleni yapan, yarış arabalarına tutkusu olan bir gencin hikayesini konu ediniyor. Film, yarış arabalarına tutkuyla bağlı bir genç olan Sloan’ın ailesinin de bir zamanlar yarışçı olduğunu öğrenmesiyle onlara ait olan unvanı geri kazanmak için harekete geçmesini anlatıyor.
- Romantik komedisiz yapamayanların favorisi olmaya aday Aşkın Bununla Ne İlgisi Var? (What's Love Got to Do with It?), Londra’dan Lahor’a uzanan, görücü usulü evlilik hikayesini anlatıyor. Sürekli yanlış kişileri seçerek gerçek aşkı bulamayan Zoe ile gerçek aşkın sırrının görücü usulü evlilik olduğunu düşünen Kazım’ın farklı bakış açıları sonsuz aşkı bulmalarına yetecek midir?
HABER. METE YILMAZ