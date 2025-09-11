Özkaya, Türkiye'de denizlerde eylül ayı itibarıyla başlayan av sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Balık sezonunun Karadeniz, Marmara ve Ege denizinde 1 Eylül'de "Vira Bismillah" denilerek coşkuyla başladığını hatırlatan Özkaya, 15 Eylül itibarıyla da Akdeniz'de sezonun açılacağını söyledi.

Özkaya, balıkçıların bu sezondan umutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Geçen yıl, palamut boldu. Palamudun bol olduğu yılların ardından av miktarı aşırı düşüş gösterir. Bu artış ve azalışlar, 3-5 senelik döngüler halinde devam eder. Bu yıl da palamudun az olmasını bekliyoruz. Palamudun az olduğu dönemlerde, hamsinin bol olması beklenen durumdur. Sahadan aldığımız bilgiler, bu yıl hamsinin bol olacağı yönünde. Deniz suyu sıcaklığının 10-15 derecelere düşmesiyle Karadeniz'de yoğun hamsi avcılığı başlayacak." ifadelerini kullandı.

"İstavritlerin biraz daha büyümesini beklemek yerinde olacak"

Karadeniz'de bu yıl ayrıca bol miktarda istavrit de bulunduğunu ancak balıkların boyunun biraz küçük olduğu yönünde bilgiler geldiğini anlatan Özkaya, şunları kaydetti:

"İstavritlerin üzerindeki av baskısını şimdilik sınırlı tutmak ve balıkların biraz daha büyümesini beklemek yerinde olacak. Çünkü istavrit denizin kuru fasulyesidir, 12 ay boyunca avlamak mümkündür. Diğer türler gibi biz avlamazsak Gürcüler avlar, Yunanlar avlar gibi bir şey söz konusu değildir. Bu nedenle küçük balıkların olduğu istavrit sürülerinin avlanmaması ve sadece büyük balıkların olduğu sürülere ağ sarılması hem balıkçılarımızın kazancı hem de stokların geleceği açısından yerinde olacaktır."

Özkaya, Marmara'da geçen yıl iklim değişikliğine bağlı su sıcaklığının arttığını, insan kaynaklı kirlilik gibi nedenlerle müsilaj oluştuğunu anımsatarak, bu gelişmelerin balıkların üreme döngüsünü ve stokları etkilediğinin altını çizdi.

Marmara'da da yoğun olmasa da hamsi avcılığının başladığını, su sıcaklığının düşmesiyle buradaki hamsi avcılığının da artmasını öngördüklerini dile getiren Özkaya, Ege Denizi'nde ise bu yıl sardalya ve kolyoz avcılığının yoğun olarak yapılmaya başlandığını bildirdi.

"Deniz suyu sıcaklığının artması, genç balık ölümlerini artırıyor"

İklim değişikliğinin, balıkçılık üzerine etkilerine dikkati çeken Özkaya, bu durumun denizel ekosisteme yansımalarının her geçen gün daha yoğun hissedildiğini vurguladı. Özkaya, iklim değişikliğinin özellikle yüzey suyu sıcaklığını artırdığını, plankton (suda bulunan ve hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan canlılar) üretimini düşürdüğünü veya müsilaj gibi zararlı tür alglerin (ağırlıklı olarak suda yaşayan, fotosentetik ve çekirdek taşıyan organizmalar grubu) çoğalmasına neden olduğuna değinerek, şu bilgileri verdi:

"Bu gelişmeler, özellikle küçük pelajik (açık deniz veya okyanusun sahil veya deniz tabanına yakın olmayan kısmı) balık türlerinin (hamsi, çaça, sardalya, istavrit gibi) besin zincirini etkileyerek, stoklarını düşürüyor. Küçük pelajik balıkların azalması ise avcı balıkların besin zincirini etkiliyor. Yüksek seyreden su sıcaklığı nedeniyle dikey karışımın azalması, larvaların yeterince beslenememesi ve genç balık ölümlerinin artmasına neden oluyor. Artan ortalama su sıcaklıkları nedeniyle balıkların üreme dönemleri değişebiliyor. Bazı türlerin üreme zamanı, öne çekilebiliyor. Ayrıca yapılan çalışmalar, sıcaklığa hassas türlerin göç yollarının değiştiğini, ekosistem dengelerinin bozulduğunu gösteriyor."

Özkaya, balıkçılığın sadece geçim kaynağı değil, aynı zamanda kültürün ve sofraların vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirterek, "Balıkçılarımızın yasaklara uyması, küçük boydaki balıkları avlamaması ve sürdürülebilir yöntemlerle avcılık yapması kadar, tüketicilerin de bilinçli tercih yapması gerekiyor." çağrısında bulundu.