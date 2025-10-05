Günaydın Sevgili dostlarım..
Bugün tarihimizin güzel günlerinden bir gün daha.
5 ekim 1922'te Mustafa Kemal ATATÜRK, Ankara'nın 'Onursal Hemşeriliğini' kabul etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara Hemşehriliğini Kabulü'nün 103.yılı kutlu olsun.
Aslında bu durum,ANKARA HALKININ ATATÜRK’Ü KENDİ KURDUĞU MECLİSTEN ATMA ÇALIŞMALARI YAPAN HAİNLERE VERDİĞİ CEVAPTI.
Çünkü TBMM’ndeki bir kısım hainler SAVAŞ BİTTİKTEN SONRA “BEŞ YIL BİR YERDE KALMAYANLAR MİLLETVEKİLİ SEÇİLEMEZ!”söylemlerini kulislerde dillendiriyorlardı.
1900’den beri askeri okullar ve sürekli cephede olan ATATÜRK’Ü MİLLETVEKİLİ seçtirmemeyi istiyorlardı.
ANKARA HALKI 1919 yılında İSTANBUL HÜKÜMETİ’NE DESTEK VEREN VALİ VE MÜFTÜYÜ GÖREVDEN ALAN TEK İL OLDUĞU GİBİ;ATATÜRK’E DE “SEN BİZİM EN KUTSAL HAZİNEMİZSİN”dedi;”FAHRİ HEMŞERİLİK BERATINI ve ANKARA’NIN ANAHTARINI”verdi.
İYİ Kİ VARDIN ANKARA HALKI!
BÜTÜN İHANETLERE RAĞMEN HEP VAROLACAKSIN ULU ÖNDER ATATÜRK!