7de 7 yapıp Liverpool galibiyetiyle moral bulan Galatasaray deplasmanına giden siyah beyazlılar eliyle aldığı üç puanın ikisini ne yazık ki kendi hatasıyla bıraktı.

Sahaya çıkan kadro ne kadar aynı kadro olsa da oyun anlayışının farklılığını iyi uygulamaya çalışan Beşiktaşlı oyuncular maç boyunca sarı kırmızılı rakibine neredeyse pozisyon vermedi.

Beşiktaş'ın kısıtlı kadrosundan dolayı öne geçen taraf çok değerliydi ancak, Mert gibi bir kalecinin verdiği hatalı değil çok ama çok hatalı pasın bedeli ağır oldu ve iki puanın kaybına sebebiyet verdi.

Takımlarda ki kalecileri yer değiştirseydik emin olun ki Beşiktaş bu maçı farklı kazanırdı.

Önceki maçlara nazaran Jurasek'e ileriye çıkmaması talimatı verildiği alenen belli olurken Cerny'in son iki maçta ki formsuzluğu da dikkat çekiyor. Yerine giren Cengiz ise zamanla etkisini gösterecek gibi dururken oyuna girdikten sonra çok doğru işler yaptı.

Rakibinin 10 kişi kalmasını değerlendirmek için orta sahada üstünlük kurması gereken siyah beyazlıların alternatifsizliğinin yanında saha içinde de alternatif üretilememesi oyunun tamamen ele geçirilmesine de engel oldu.

Maçın hakemi bir dert, VAR bir dert, yayıncı kuruluş başka bir dert!

Osimhen'in yaptıklarının cezasız kalması kabul edilir olmadığı gibi sarı kırmızılı oyuncuların meslektaşlarının emeklerini hiçe sayarcasına kendilerini yere atmalarına, hakemleri kandırmalarına kim dur diyecek merak ediyorum? Bunun yanında bu pervasızca davranışlara çanak tutan hakem ve yayıncı kuruluşa ne demeli!

Yazık kere yazık!

Sonuç olarak Beşiktaş, kendi hatasıyla belki de farklı kazanacağı maçtan ne yazık ki bir puanla ayrılırken Sergen Yalçın etkisi artık ayan beyan ortaya çıktı.

Bu maçtan beraberlikle ayrılmış olsa bile Beşiktaşlı oyuncuların öz güven kazanması için büyük kazanım oldu.