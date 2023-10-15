Türkiye’nin Bükreş Büyükelçiliğinin organizasyonu ile gerçekleşen koşuya Türk ve Rumen vatandaşlarının yanı sıra Büyükelçi Özgür Kıvanç Altan, Maarif okulu yöneticileri de katıldı.

Büyükelçi Özgür Kıvanç Altan, yaptığı açıklamada, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlamak için hep beraber bir Türk koşusu yaptık dedi.

Hem Türk hem de Rumen vatandaşlarının bulunduğu koşuyu herkesin tamamladığını belirten Altan, "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun Cumhuriyetimiz payidar olsun." diye konuştu.

Türkiye ve Romanya bayraklı, 100. yıl logolu tişörtler ile koşan katılımcılar yaklaşık 1 saat süren koşu sonrasında birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.