Kimi zaman bir bina yalnızca beton, demir ya da taştan ibaret değildir. Onun taşıdığı anlam, inşa edildiği ruh ve açıldığı umut çok daha büyük bir hikâyeye işaret eder. İşte o hikâyelerden biri, Türk milletinin tarih boyunca taşıdığı inanç ve sadakatin Balkanlar’daki yansıması olan BULTÜRK Derneğinin yeni genel merkezinde vücut buldu.

20 Nisan 2025 Pazar günü saat 15.00’te, İstanbul Fatih’te, Aksaray Namık Kemal Caddesi No:1’de tüm halkımızın katılımına açık bir törenle yeni Genel Merkezimizin kapılarını açıyoruz.

Bu açılış, sadece bir binanın açılışı değil, bir milletin hafızasının, kültürünün ve ortak ülküsünün yeniden ayağa kalktığı bir duraktır. Çünkü BULTÜRK sadece bir dernek değil; Balkanlar’dan Anadolu’ya uzanan Türk soylu halkların sesi, geçmişin şahitliğini bugünün mücadele ruhuyla birleştiren bir gönül hareketidir.

Bugün burada, Türk dünyasının gönüldaşlarını, sivil toplum temsilcilerini, siyasetçileri, akademisyenleri ve her bir vatan sevdalısını bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Zira bu merkez, hepimizindir. Bu bina, sadece BULTÜRK’ün değil, Balkan Türklerinin hafızasının, acılarının ve umudunun sembolüdür.

Her taşı alın teriyle, her duvarı duayla örülmüş bu yeni yuva, bizlere düşen en büyük görevin hatırlatıcısıdır: Kökümüzü unutmadan, geleceğe umutla yürümek.

Bu vesileyle; tüm halkımızı, Türk dünyasının dört bir yanındaki gönüldaşlarımızı, hem birliğimize tanıklık etmeye hem de bu kutlu yürüyüşe omuz vermeye davet ediyoruz.

Çünkü birlikteysek güçlüyüz, berabersek yenilmeziz!

BULTÜRK ile yeni bir dönem başlıyor.