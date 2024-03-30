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Bu sezon 39 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen İspanyol teknik direktör Xabi Alonso'nun öğrencileri, ligde üst üste 8. galibiyetini alarak puanını 73 yaptı.

Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde

Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde

Rakip savunma ve kaleciyi aşmakta zorlanan Bayer Leverkusen , uzun süre geride götürdüğü karşılaşmanın son dakikalarında bulduğu gollerle 3 puana ulaştı. Ev sahibi ekip, 88. dakikada Robert Andrich ve 90+1. dakikada Patrik Schick'in kaydettiği gollerle 2-1 galip geldi.

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