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Başbakan Scholz, sporun, her zaman önemli sosyal görevleri de üstlendiğini vurgulayarak, “Spor toplumun ortasındadır, entegrasyonu sağlayabilir.” dedi.

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Bundesliga’da mücadele eden 18 kulübün ülkenin değişik bölgelerinden olduğuna işaret eden Scholz, şampiyonluğu, iyi çalışmalarla hak eden herkese layık gördüğünü ifade etti.

Scholz yaptığı konuşmada, Bundesliga ’yı, halkı çevresinde toplayabilen “kamp ateşi” olarak nitelendirdi.

Başkent Berlin’deki Tempodrom Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya Kulüpler Birliği Denetleme Kurulu Başkanı Başkanı Hans-Joachim Watzke, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf ile davetliler katıldı.

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