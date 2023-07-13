MUĞLA- KerkiSolfej’in düzenlediği BtcTurk 10. Yıl Konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da sahne alan ünlü sanatçı Bodrum’da hayranlarıyla buluştu. Biletleri günler öncesinden tükenen konsere “Alacalı” şarkısıyla başlayan Buray, sevilen şarkılarını konser alanını hınca hınç dolduran hayranlarıyla hep birlikte seslendirdi.

HERKES AŞKINA SAHİP ÇIKSIN

Bir yıl aradan sonra sizlerle buluşmak çok güzel bir duygu diyen Buray; “Bodrumun enerjisi bende başka. Burası bana hep aşkı hatırlatıyor. Herkes aşkına sahip çıksın” dedi. Gecenin sonunda “Deli Divane” gibi ritmi yüksek şarkılarıyla tempolu bir finale imza atan Buray, sahneden alkışlar eşliğinde indi. Öte yandan Yaz turnesine tüm hızıyla devam eden Buray, 14 Temmuz’da Çeşme Açıkhava’da, 15 Temmuz’da ise Altınoluk Amfi Tiyatro’da sevenleriyle buluşacak.

HABER: MERVE ELÇİ