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Bugün kısmen kontrol altına alınan yangına yer ekiplerinin yanı sıra gerektiğinde havadan da müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Ballık köyü sınırlarında yer alan, arazi yapısı sarp olması nedeniyle karadan ulaşmanın güç olduğu bölgede yangın kanyonun derinliklerinde sürüyor.

Bakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly ile telefonda görüştü

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